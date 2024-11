Doden en gewonden bij steekpartij in China, student aangehouden

SHANGHAI (ANP/RTR) - Een steekpartij op een Chinese onderwijsinstelling heeft acht mensen het leven gekost, zeventien anderen raakten gewond. De politie heeft ter plaatse een 21-jarige student aangehouden die uit woede zou hebben gehandeld.

Het geweld vond plaats in de provincie Jiangsu, aangrenzend aan Shanghai. Staatsmedia melden dat de verdachte volgens de eerste onderzoeksresultaten zijn diploma niet zou krijgen, omdat hij voor een examen was gezakt. Ook zou de man ontevreden zijn geweest over een stagevergoeding.

De steekpartij volgt op een zeer dodelijke aanrijding in de Chinese stad Zhuhai. Daar vielen 35 doden en 43 gewonden toen een automobilist inreed op mensen bij een sportstadion. De aangehouden verdachte zou boos zijn geweest over regelingen rond zijn echtscheiding.