Wat zijn de meest gemaakte fouten op een Engels CV van Nederlanders?

Ondanks de wereldwijde pandemie is er nog altijd sprake van een globalisering. Met andere woorden, ook al zijn we Nederlands, het is tevens mogelijk om bij bedrijven in het buitenland aan de slag te gaan. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die echt specifiek op zoek zijn naar een baan in een ander land. Behoor jij tot deze groep? Een Engels CV maken is dan natuurlijk wel van belang, aan een Nederlandstalige curriculum vitae heb je in het buitenland immers niet zoveel. Helaas komt het nog wel eens voor dat de CV vertaald wordt naar het Engels, maar er niet rekening gehouden wordt met de cultuur- en taalverschillen. Let dan ook op de onderstaande fouten bij het vertalen van je curriculum vitae.

Het laten staan van je foto



In ons land voegen we dus vaak een foto toe aan het CV, wat in andere landen niet echt standaard is. Dit geldt niet alleen voor de foto, maar ook voor de persoonlijke details. In Nederland geven we veel persoonlijke details prijs op onze curriculum vitae, maar in de UK en US is dit totaal niet gebruikelijk. Op het Engels CV vermeld je dan ook puur je voor- en achternaam, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, woonplaats en je LinkedIn profiel, al moet dit wel up-to-date en representatief zijn. Dit zijn dus de enige persoonlijke details die in je Engelse curriculum vitae horen te staan. Je geboortedatum en -plaats moet je bijvoorbeeld verwijderen, net zoals je geslacht, burgerlijke staat en rijbewijs.

Te veel persoonlijke informatie geven

In Nederland is het ondertussen eigenlijk wel normaal te noemen om een foto toe te voegen aan het CV. Dit wordt echt aangemoedigd, dus het is ook slim om dit te doen als je gaat solliciteren in eigen land. We doen dit omdat een foto de curriculum vitae wat persoonlijker maakt. Toch is dit in andere landen niet standaard. In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is een foto op het CV juist echt een no-go, vooral bij de meeste kantoorbanen. In deze landen vinden ze de foto’s onnodig en overbodig aangezien ze niks over je professionele kwaliteiten vertellen, terwijl ze ook nog eens discriminatie in de hand kunnen werken. Het is over het algemeen dus beter om je foto te verwijderen.

Brits en Amerikaans Engels door elkaar halen



Zoals je mogelijk al wel weet zijn er meerdere soorten Engels. Je moet in je Engels CV dan ook de taal gebruiken die gebruikt wordt in het land waar de roots van je potentiële nieuwe werkgever liggen. Is het afkomstig uit Groot-Brittannië? Je zult dan dus beslist Brits Engels moeten gebruiken in je curriculum vitae. Dit houdt in dat je to socialize bijvoorbeeld als to socialise schrijft. To socialize is juist weer de Amerikaanse versie van dit werkwoord. Komt het bedrijf niet uit de UK maar ook niet uit de US? Kijk dan even naar hun eigen communicatie om erachter te komen welk type Engels zij prefereren en pas dit vervolgens toe in je CV.