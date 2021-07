Voorkom cybermisdaden, want ze worden waarschijnlijk nooit opgelost

Nieuwskoppen schreeuwen vaak dingen zoals “Aantal gestolen persoonsgegevens explodeert: hackers plunderen je spaarrekening”, “Pas op voor virus op je smartphone dat geld van je rekening haalt” en meer. Cybermisdaad blijkt een lucratieve handel met weinig risico’s. Slechts een heel klein deel van de misdaden wordt namelijk opgelost en natuurlijk zorgt dit alleen maar voor een toename van misdrijven.

Er zijn verschillende manieren waarop cybercriminelen toegang tot jouw telefoon en uiteindelijk je bankrekening kunnen krijgen. Door ze te begrijpen, kun je het risico beperken.

Update je software

Er is een constante strijd gaande tussen software engineers en hackers. Zodra hackers een manier hebben gevonden om beveiliging te breken, moet een nieuwe en betere versie van de software klaarliggen. Als jij nu die software update notificaties blijft negeren, raakt je software verouderd. Hoe ouder je software, hoe makkelijker hackers een ingang weten te vinden. Kies daarom altijd voor automatische updates.

Gebruik een virusscanner

Scan je apparaat regelmatig voor virussen. Een virus kan ongemerkt je apparaat binnendringen via links, e-mails of afbeeldingen. Sommige virussen zijn in staat om alle gegevens die je intypt of zelfs alles wat jij op je scherm ziet, te lezen. Zo verzamelen ze wachtwoorden, creditcardgegevens en inlogcodes. Een goede virusscanner kan ze herkennen en verwijderen van je apparaat.

Gebruik een VPN op gedeelde netwerken

Als je via een wifinetwerk van een ander internet gebruikt, kunnen er criminelen op hetzelfde netwerk zitten en via het netwerk toegang krijgen tot je apparaat. Hoe groter het netwerk, hoe groter het risico. Denk bijvoorbeeld aan een netwerk in de trein, in een pretpark of op het vliegveld.

Door een van de VPN diensten te gebruiken, worden alle gegevens die je mobiele apparaat verlaten of binnenkomen versleuteld en gaan als een veilig pakketje naar een VPN server. Alleen die server heeft de sleutel om het te openen, en deze verzendt het ontgrendelde pakketje via een veilig netwerk verder naar de eindbestemming. En dat alles binnen een fractie van een seconde.

Als je een veilige VPN gaat kiezen, is het beter om een betaalde dienst te nemen, omdat een gratis VPN de service alleen aan kan bieden door je gegevens te verzamelen en verkopen.

Geef je gegevens niet aan anderen

Hoeveel bescherming je ook koopt, geen enkele service kan je beschermen tegen je eigen stommiteit. Geef dus nooit je gegevens aan oplichters. Niet in een e-mail en niet over de telefoon.