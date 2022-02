De beste tips voor het vinden van een goede kantoorlocatie

Bij het zoeken naar een locatie voor een kantoorruimte, kan de taak intimiderend lijken. Als u ondernemer of freelancer bent, ligt de keuze voor de locatie van je bedrijf bij je. Misschien stel je jezelf vragen als: "Is dit de beste locatie voor mijn bedrijf? Hoe weet ik of ik de beste huurbeslissing neem?” Er zijn echter enkele belangrijke details waarmee je rekening moet houden die je kunnen voorbereiden op het beantwoorden van dergelijke vragen en die je kunnen helpen bij het nemen van de beste beslissing. In dit artikel geven we je dan ook vier tips die je kunt toepassen bij het kiezen van de juiste locatie voor je kantoor. Wellicht kom je erachter dat een kantoorruimte huren in Amsterdam slim is of juist toch in een andere stad in Nederland…

Let op je bedrijfsimago

Het helpt om je kantoorruimte te zien als een marketingtool. Komt de locatie overeen met het bedrijfsimago dat je probeert over te brengen met je marketingstrategie? Bekijk je nieuwe kantoorlocatie vanuit de ogen van je klanten en medewerkers, dus niet uit je eigen ogen als ondernemer. Als je in de hightech-business zit, kan een magazijn dat is omgebouwd tot loft-kantoorruimte de perfecte match zijn, terwijl dit voor andere bedrijven juist weer totaal onlogisch is. Als je je echter richt op witteboordenklanten, is een traditioneel kantoorgebouw of een coworkingruimte in de binnenstad wellicht de betere keuze. Bij het kiezen van een locatie voor je nieuwe kantoor moet je er dus eigenlijk voor zorgen dat het precies past bij het imago dat je wilt uitstralen als bedrijf.

Kies een handige locatie

Wanneer je een plaats vindt die als je potentiële kantoorruimte kan dienen, moet je rekening houden met het gemak van de locatie. Je bedrijf zal immers worden beïnvloed als het zich in een gebied bevindt dat niet gemakkelijk te bereiken is. Een kantoorruimte in een gebied dat centraal gelegen is, zal veel nuttiger zijn dan in een pand in the middle of nowhere. Bedrijven vertrouwen ook vaak op zichtbaarheid voor voorbijgangers, een gebruikelijke manier om nieuwe klanten aan te trekken. Maak het je klanten en je medewerkers gemakkelijk om je te vinden bij het kiezen van een locatie voor het kantoor van je bedrijf. Let hierbij niet alleen op de wegen in de buurt van het pand, maar ook zeker op het openbaar vervoer.

Zoek een gebied dat kostenefficiënt is

Als je je afvraagt ​​hoe je de juiste locatie voor je kantoor kiest, is dit een van de belangrijkste factoren. Het is belangrijk om al te weten hoeveel huur jij of je bedrijf kan betalen. Je wilt natuurlijk geen locatie kiezen waar de huurkosten opwegen tegen wat het bedrijf binnenbrengt. Bedenk ook in welke provincie je je gaat vestigen. Fiscale gevolgen kunnen hierbij verschillen, al is dit over het algemeen niet het geval in Nederland. Overweeg om te kijken naar aanbiedingen van commerciële kantoorruimte en andere bronnen die je kunnen helpen een duidelijker overzicht te krijgen van wat je kosten zullen zijn, afhankelijk van je locatie.

Houd rekening met demografische gegevens van je bedrijf

Een van de beste manieren om de zoektocht naar de juiste kantoorlocatie voor je te verfijnen, is door vast te stellen wie je demografische doelgroep is. Dit moet je eigenlijk al doen voordat je überhaupt gaat kijken naar beschikbare kantoorruimtes. Zullen je klanten jongere professionals zijn? Of zijn ze van middelbare leeftijd of senioren? De locatie van je kantoorruimte is het meest geschikt voor een gebied dat een afspiegeling is van je demografische klant. Bepaal dus eerst je doelgroep om vervolgens een kantoorlocatie te kunnen kiezen die hierbij past.