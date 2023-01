Sportweddenschappen en de Belastingdienst: hoe zit het?

Sportweddenschappen zijn een leuke, speelse manier om te proberen je geld te laten groeien. Zeker als je goed onderlegd bent in de sport waarop je wed, ben je zeker niet kansloos om daar een succes van te maken. Maar hoe zit het eigenlijk met de Belastingdienst als je iets wint bij sportweddenschappen? We leggen het uit in dit artikel.

Ook sportweddenschappen vallen onder kansspelen

Kansspelen zijn voor de Belastingdienst een extra mogelijkheid om geld binnen te halen. Maar wat valt er onder kansspelen? In principe hebben we het over loterijen en gokspelen waarbij er sprake is van een toevalsfactor. Bij sportweddenschappen is het natuurlijk niet alleen maar toeval, omdat je wel een onderbouwde voorspelling kunt doen. Maar omdat je het toch niet zelf in de hand hebt, schaart de Belastingdienst ook sportweddenschappen onder de kansspelen en geldt de kansspelbelasting hier dus ook.

Wanneer kansspelbelasting betalen

Moet je dan altijd kansspelbelasting betalen als je iets wint? Gelukkig niet. Dit geldt pas wanneer je meer dan 449 euro binnen een maand wint. Bij elkaar opgeteld, uiteraard, dus ook met winsten uit meerdere weddenschappen kun je boven de drempel uitkomen. Boven dat bedrag moet je 29,5 procent afdragen aan de Belastingdienst. De inleg mag je overigens wel van het totale bedrag aftrekken. De regels gelden overigens ook als je geld wint bij een buitenlandse bookmaker.

Aangifte Kansspelbelasting

Hoe werkt die afdracht van kansspelbelasting dan? Nederlandse gokbedrijven houden als het goed is de kansspelbelasting in voordat ze het geld aan je overmaken. In dat geval hoef je zelf dus niets te doen om netjes aan de wetgeving te voldoen. Feit is echter dat de meeste bookmakers helemaal niet in Nederland zijn gevestigd. De meeste hebben zelfs hun hoofdkantoor op Malta. Hierdoor zijn ze niet verantwoordelijk voor de afdracht van Nederlandse kansspelbelasting en komt dit aan jouzelf toe. Hiervoor heeft de Belastingdienst het formulier ‘Aangifte Kansspelbelasting’ dat je als prijswinnaar moet invullen en opsturen, tenzij je al kansspelbelasting hebt betaald in het land waar jouw bookmaker is gevestigd. Je hoeft immers niet twee keer belasting te betalen over dezelfde winst.

Het liefst voorkom je natuurlijk dat je een deel van je winst moet afdragen aan de Belastingdienst. Denk daarom na over het moment waarop je een uitbetaling aanvraagt bij je bookmaker(s). Wanneer je die grens van 449 euro nadert, kun je tot de volgende maand wachten met het aanvragen van een nieuwe uitbetaling om de kansspelbelasting te ontlopen.