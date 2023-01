5 Tips voor een luxe woninguitstraling

Een luxe uitstraling is in iedere woning mogelijk. Zelfs zonder gebruik te maken van dure meubels of interieurstylisten. Er zijn een aantal simpele tips waarmee jij kan zorgen dat je woning luxe uitstraalt.

Kunst

Foto’s van vrienden en familie in je woning oogt wellicht gezellig, maar is allesbehalve luxe. Om luxe te creëren in je woning, is kunst een van de gemakkelijkste manieren. Een mooi schilderij of uniek tafelstuk doet al veel voor de uitstraling. Hierbij is belangrijk om niet te veel op te hangen aangezien dit rommelig oogt.

Materialen gebruik

De uitstraling van je woning komt ten goede als er gebruik wordt gemaakt van de juiste materialen. Zo stralen materialen zoals marmer en graniet luxe uit, maar glanzend metalen objecten mogen ook niet vergeten worden. Denk eens aan een kraan van goud in de keuken of badkamer. De kleur goud straalt al luxe uit, maar een doffe kleur neemt deze luxe uitstraling weg. Daarom is het verstandig alleen te gaan voor goud metalen objecten als ze glanzend zijn en glanzend gehouden worden.

Veel ruimte

Vaak wordt gezegd: ‘’less is more’’ en dat geldt ook bij de inrichting van je woning. Een drukke inrichting zorgt dat je woning rommelig oogt, allesbehalve luxe dus. Als de inrichting van je woning minimalistisch gedaan wordt, maar niet leeg, krijg je een luxe sfeer in je woning. Hierbij helpt het om gebruik te maken van grote meubelstukken. Hierdoor hoeft minder geplaatst te worden in de ruimte terwijl de ruimte niet leeg oogt.

Vermijd schermen

Het gebruik van een televisie is voor veel mensen een dagelijks ritueel. Toch straalt een grote televisie in je woonkamer niet bepaald luxe uit. Om die reden is het slim om de televisie te plaatsen in een kast of te verschuilen achter deurtjes. Zo kan je hem wanneer gewenst tevoorschijn halen, maar is hij geen doorn in het oog voor je interieur.

Planten

Door de natuur in je woning te betrekken oogt je woning een stuk luxueuzer. Denk hierbij aan grote kamerplanten die je interieur sieren, maar ook aan een mooi boeket dat geplaatst kan worden op tafel. Hierdoor krijgt je interieur een ‘frisse’ touch en krijgt je interieur minder snel een lege uitstraling. Je kunt ook gebruik maken van nepbloemen zodat je niet steeds nieuwe bloemen hoeft te halen bij de bloemist. Niet echt luxe zou je denken, echter zijn nepbloemen steeds minder goed te onderscheiden van echte bloemen.