Wanneer is je relatie op?

Een scheiding is een emotioneel en ingrijpende gebeurtenis voor iedereen betrokken. Maar je gaat. Het is belangrijk om er goed over na te denken hoe je de scheiding wilt aanpakken, zodat het proces soepel verloopt en je uiteindelijk met een positieve houding naar de toekomst kunt kijken. Een optie die steeds populairder wordt, is het inschakelen van een mediator bij het scheidingsproces. In deze blog vertellen we je meer over het inschakelen van een mediator. Lees ook ‘scheiden en dan’ voor nog meer informatie over wanneer je wil scheiden.

Scheiden en dan gebruik maken van een mediator



Een mediator is een onafhankelijke derde partij die de communicatie tussen de scheidende partijen faciliteert. Het doel is om tot een eerlijke oplossing te komen voor alle betrokkenen, zonder te hoeven vertrouwen op rechters of advocaten. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar het maakt het proces ook minder emotioneel en confronterend. De mediator luistert naar de verlangens en bezwaren van beide partijen en werkt samen met hen om een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is. Deze oplossing kan betrekking hebben op zaken als kinderen, verdeling van bezittingen en huizen. De mediator zorgt ervoor dat beide partijen begrijpen waar de ander vandaan komt en helpt hen om tot een overeenkomst te komen. De mediator zal allereerst namelijk met beide partijen apart in gesprek gaan. Hierdoor voelen allebei de partijen zich gehoord. Ook kunnen de beide partijen dan zonder tussenkomst van de tegenpartij goed aangeven wat zij zelf verwachten en welke eisen zij willen stellen. De mediator kan hier vervolgens een afweging in maken. Hoe kan hij beide partijen tevreden houden en tegelijkertijd zoveel mogelijk aan beide eisen voldoen. Een vrij lastige karwei natuurlijk waardoor het een ideale taak is voor de mediator. Ook gaat hij vervolgens nog met beide partijen tegelijk in gesprek. Hierdoor kunnen beide partijen uitspreken wat zij verwachten en hopelijk tot een goede oplossing komen.

Voordelen van een mediator?



Een groot voordeel van het inschakelen van een mediator is dat het scheidingsproces op een constructieve manier verloopt. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie tussen de partijen op een respectvolle manier verloopt, wat het proces gemakkelijker maakt en de kans op conflicten vermindert. Bovendien kunnen de partijen op elk moment besluiten om het proces te staken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtspositie van één van hen. Een ander voordeel van het inschakelen van een mediator is dat de partijen meer regie hebben over het proces. In tegenstelling tot een rechtszaak, waarbij een rechter beslist over de uitkomst, bepalen de partijen zelf hoe de scheiding verloopt en wat de uitkomst is. Dit maakt het proces veel persoonlijker en geeft de partijen een grotere tevredenheid met de uitkomst. Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat een mediator niet verplicht is om de partijen tot een oplossing te laten komen. In sommige gevallen is het nou eenmaal zo dat de partijen er ook met een mediator niet uitkomen. Toch is de kans van slagen met een mediator veel groter dan wanneer je dit zonder hulp van deze onafhankelijke partij doet.

Tot slot



Een scheiding door middel van een mediator is dus iets wat een hoop voordelen kan brengen. Het is dan wel belangrijk dat je de juiste mediator vindt. Zorgeloosch scheiden kan helpen bij het zoeken naar de juiste mediator zodat jij een moeilijk moment in het leven in ieder geval een stuk soepeler kan laten verlopen.