5 tips om je dieet nu wél vol te houden

Wil jij voor de zoveelste keer je eetpatroon omgooien maar lukt het je steeds niet om het vol te houden? Niets is zo lastig als het veranderen van gewoontes, maar als je het slim aanpakt, gaat het jou ook vast en zeker lukken. Met de volgende tips gaat dat gegarandeerd beter!

Je mag jezelf belonen

Meteen maar met het goede nieuws beginnen, toch? Ja, diëten of het volgen van een bepaald voedingspatroon vergt enige discipline, maar dat betekent niet dat je níets meer mag. Integendeel: juist door jezelf af en toe te trakteren op iets lekkers, beloon je je voor het harde werk dat je hebt verzet. Een stukje taart tijdens een verjaardag mag dus best. Minder eten heeft ook niet altijd zin: je hebt namelijk belangrijke voedingsstoffen zoals creatine nodig om je energiek en gezond te voelen.

Begin met kleine stapjes

Wanneer je besluit om drastisch anders te gaan eten, zal je lichaam meer moeite hebben om hieraan te wennen dan bij kleine veranderingen. Dit kan ervoor zorgen dat je sneller moeite krijgt met het volhouden van een dieet. Begin dus met één kleine verandering (bijvoorbeeld kiezen voor gezondere snacks). Lukt het je om de goede keuzes te maken? Dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken of je ook de hoofdmaaltijden gezonder kunt maken.

Een goede planning is belangrijk

‘Een goede voorbereiding is het halve werk’, hoor je misschien vaker op je werk of andere projecten waar je mee bezig bent. Op het gebied van eten is het net zo: als je je maaltijden plant en goed een boodschappenlijstje bijhoudt, voorkom je dat je slechte keuzes maakt. Moet je namelijk last-minute naar de winkel, dan belanden er sneller snacks en kant-en-klare maaltijden in je mandje. Daarnaast is het ook belangrijk om tijd te reserveren om te koken en sporten.

Fouten maken mag best

Heb je toch een keer gezondigd of merk je dat je weer vaker grijpt naar ongezonde dingen? Dat is misschien minder erg dan je denkt. Je kunt namelijk op ieder moment gezondere keuzes maken. Het is al goed dat je dit bij jezelf constateert en vervolgens besluit om het daarna wél beter te doen.

Houd je doelen realistisch

Doelen stellen is altijd een goed plan, want dan heb je een stip op de horizon waar je naartoe kunt werken. Maar, wees ook realistisch. Een te hoog doel kan ervoor zorgen dat je motivatie minder wordt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Is je doel toch ambitieus? Bepaal dan enkele kleinere doelen waarmee je stap voor stap naar je hoofddoel werkt.