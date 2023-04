Een personeelsfeest geven, wat zijn de voordelen voor mijn bedrijf?

Een personeelsfeest organiseren is een geweldige manier om je werknemers te laten ontspannen en ze te bedanken voor hun inspanningen. Toch is het niet alleen leuk voor je personeel. Ook werkgevers kunnen er hun voordeel mee doen.

Bij De Paalkoepel worden regelmatig personeelsuitjes georganiseerd en de tips uit dit artikel zijn daarom erg praktisch. Beloon jij je personeel al op de juiste manier?

Wat is het nut van het houden van een personeelsfeest?

Zoals we al vertelden heeft een personeelsfeest eigenlijk alleen maar voordelen. Het kost misschien wat geld, maar je zult er veel meer aan overhouden. Hieronder enkele voorbeelden van het nut van een personeelsfeest.

Teambuilding

Een personeelsfeest is dé uitgelezen manier om de samenwerking tussen je team te verbeteren. Alleen maar gesprekken bij de koffiemachine worden soms saai. Gesprekken onder het genot van een drankje of leuke activiteit scheppen echt een band die meegenomen wordt naar de werkvloer. Het is niet alleen leuk maar zorgt voor een betere samenwerking.

Waardering en erkenning

Niet iedere werkgever is hier even goed in. Waardering uitspreken en erkenning geven wanneer het personeel iets goeds gedaan heeft. Door eens in de zoveel tijd een leuk feest te organiseren laat je heel duidelijk weten dat je je personeel dankbaar bent. Het is een extra beloning voor al het harde werken dat je zeker in dank afgenomen zal worden.

Betere communicatie

Hoe beter je collega’s elkaar kennen, hoe beter de communicatie zal worden. Niet alleen de sociale gesprekken zullen toenemen op de werkvloer, maar ook de zakelijke gesprekken zullen vlotter verlopen. Het personeel weet beter wie de ander is, waardoor lastige gesprekken voeren stukken eenvoudiger wordt.

Hogere motivatie en productiviteit

Soms beland je nou eenmaal een beetje in een sleur. Na een drukke periode op de werkvloer is het daarom goed om even niet aan werk te denken. Samen met je collega’s iets leuks doen, uit eten gaan en gewoon een leuke dag beleven kan ervoor zorgen dat je weer helemaal opgeladen bent. Weer aangekomen op de werkvloer kan iedereen er weer tegenaan.

Het organiseren van een personeelsfeest is niet altijd even leuk. Er komt veel werk bij kijken en je wilt het natuurlijk wel goed doen. Toch hopen we dat je door dit artikel ook de voordelen in ziet van een dergelijke activiteit. Je personeel zal het je zeker in dank afnemen!