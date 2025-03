5 manieren waarop crypto ons dagelijkse leven verandert (en je dit misschien niet eens merkt)

Crypto is niet langer meer een puur speculatieve investering, maar het transformeert steeds meer allerlei aspecten van ons dagelijkse leven. Hoewel Bitcoin, Ethereum en andere digitale activa vaak de aandacht trekken, gaat hun impact veel verder dan enkel de handel hierin.

Van betalingen tot financiële zekerheid, cryptogeld zorgt voor een aanzienlijke impact, zelfs als je geen enkele cryptomunt bezit. Hier zijn vijf manieren waarop crypto jouw leven verandert, met enkele bijzondere voorbeelden uit ons eigen land.

1. De door crypto aangedreven betalingen winnen terrein

De manier waarop we voor goederen en diensten betalen evolueert continu, en crypto staat voorop in deze verschuiving. Steeds meer bedrijven in Nederland accepteren nu cryptogeld als betaalmiddel.

Grote retailers en kleine bedrijven zijn inmiddels begonnen met het integreren van crypto betaalopties. Dit gebeurt via partnerschappen tussen crypto platforms en betalingsverwerkers.

Zo ging de Nederlandse broker Kraken in 2024 een partnerschap met Buckaroo aan om meer dan 25.000 e-commerce bedrijven in staat te stellen crypto betalingen te accepteren. Dit betekent dat hun klanten nu online of in fysieke winkels met Bitcoin, Ethereum en andere digitale valuta’s kunnen shoppen, zonder dat ze een traditionele bankrekening nodig hebben.

2. Crypto verandert de beleggingsmogelijkheden

De moderne beleggingsstrategieën veranderen snel door de invloed van crypto. Hoewel traditionele aandelen en obligaties populair blijven, diversifiëren steeds meer Nederlandse beleggers hun beleggingsportfolio’s met digitale activa. Volgens een onderzoek uit 2024 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is ongeveer 15% van de beleggers in Nederland nu in het bezit van cryptogeld.

Platformen zoals Bitvavo en Blox hebben het voor zowel beginners als ervaren handelaren makkelijker dan ooit gemaakt om in crypto te investeren. Zelfs pensioenfondsen en institutionele beleggers beginnen de digitale activa te verkennen, wat de groeiende rol van crypto in de financiële planning op de lange termijn aantoont.

Bij het investeren in crypto is het wel van top belang om te weten welke cryptomunten in 2025 gaan stijgen. Via de website 99bitcoins.com is dit prima te achterhalen (zie: http://www.99bitcoins.com/nl/welke-crypto-kopen/welke-crypto-gaat-stijgen).

3. Blockchain verbetert de financiële veiligheid

Blockchain technologie, de ruggengraat van alle crypto’s, verbetert niet alleen de digitale betalingen, maar ook de financiële veiligheid. Nederland loopt voorop in deze innovatie, waarbij diverse banken en Fintech bedrijven blockchain voor veiligere transacties gebruiken.

ABN AMRO en de Rabobank gebruiken bijvoorbeeld blockchain oplossingen om hun fraudedetectie te verbeteren en financiële overboekingen te beveiligen. Met de gedecentraliseerde aard van blockchain worden de transacties zo transparanter en minder vatbaar voor manipulatie. Daardoor wordt het risico op fraude bij bankieren en online aankopen aangenaam verminderd.

4. De opkomst van gedecentraliseerde financiering (DeFi) in bankieren

Het traditioneel bankieren wordt flink verstoord door de opkomst van gedecentraliseerde financiering (DeFi). Gebruikers kunnen daarmee zonder tussenpersonen lenen, uitlenen en rente verdienen.

Enkele Nederlandse Fintech startups lopen hierin voorop, zoals bedrijven als YieldApp en AllianceBlock, die alternatieve financiële oplossingen bieden die door blockchain technologie aangestuurd worden.

Gebruikers kunnen op deze wijze eenvoudig, met alleen een smartphone, toegang krijgen tot leningen, spaarrekeningen en investeringsmogelijkheden. Zo wordt de traditionele bureaucratie van financiële instellingen handig omzeild.

5. NFT’s en de creatieve industrie floreren

De opkomst van non-fungible tokens (NFT’s) transformeert de creatieve industrie en biedt kunstenaars en makers van content compleet nieuwe manieren om hun digitale werk te gelde te maken. Diverse Nederlandse muzikanten, ontwerpers en zelfs musea omarmen deze NFT’s om zo met het publiek contact te maken en hun digitale kunst te bewaren.

Zo genereren ze rechtstreeks inkomsten van verzamelaars zonder van traditionele galerieën afhankelijk te zijn.

De toekomst van crypto in ons dagelijks leven

Of je nu wel of niet actief crypto gebruikt, de impact ervan op ons dagelijkse leven is onmiskenbaar. Van de manier waarop we betalen tot hoe we investeren en met digitaal geld omgaan, de onderliggende blockchain technologie verandert stilletjes veel industrieën.

Naarmate deze trends zich blijven ontwikkelen, is het slechts een kwestie van tijd voordat crypto een nog belangrijker onderdeel van onze dagelijkse ervaringen wordt.