Turkse CHP ziet poging tot staatsgreep in arrestatie Imamoglu

ISTANBUL (ANP/DPA) - De Turkse oppositiepartij CHP, de Republikeinse Volkspartij, noemt de arrestatie van vooraanstaand partijlid Ekrem Imamoglu "een poging tot staatsgreep tegen mogelijk de volgende president van het land". Imamoglu is burgemeester van Istanbul en geldt als rivaal van president Recep Tayyip Erdogan van de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK).

Het Openbaar Ministerie stelt dat het een criminele organisatie heeft ontmanteld rond fraude en corruptie met gemeentewerken en de financiën van Istanbul en een plaats waar Imamoglu eerder burgemeester was. Ook zijn er beschuldigingen over vermeende betrokkenheid bij terroristische Koerdische organisaties.

De CHP zou zondag bijeenkomen om een presidentskandidaat te kiezen en Imamoglu leek die te worden. Dinsdag verklaarde de universiteit waar hij studeerde zijn universitaire diploma ongeldig. Een presidentskandidaat in Turkije moet zijn afgestudeerd. De volgende presidentsverkiezingen staan in 2028 op het programma, maar ze zouden eerder kunnen worden gehouden.

CHP-leider Ozgur Ozel zegt dat de aanhouding een poging is Imamoglu uit te schakelen, maar hij wordt volgens Ozel hoe dan ook de presidentskandidaat. De autoriteiten in de provincie Istanbul hebben alle demonstraties vier dagen verboden. Er is veel politie op de been en de toegang tot het internet is beperkt.