7 iconische films opgenomen in Amsterdam

Komt het wel eens voor dat je naar een film kijkt en dat het decor je bekend voorkomt? Bij Nederlandse films is het niet ongebruikelijk dat deze voor een deel in Amsterdam zijn opgenomen, maar ook internationale filmproducenten weten hun weg naar Amsterdam te vinden. Vind je het leuk om een marathon te houden en films te kijken die in Amsterdam zijn opgenomen? Dan mag je onderstaande films zeker niet missen.

1. Ciske de Rat

Deze film kunnen we al bijna een klassieker noemen, want hij is in 1984 uitgekomen. De tijd waarin het verhaal speelt, en die in het gelijknamige boek beschreven is, is echter de jaren 30 van de vorige eeuw. In de film wordt het leven van Ciske de Rat verteld. Hij woonde in Amsterdam, dus het is logisch dat de film ook in deze stad is opgenomen. Je wordt meegenomen langs locaties als de Conradstraat en de Tsaar Peterbuurt. Ook de Oudezijds Voorburgwal, en dan met name de binnenplaats van het stadhuis, komt in beeld.

2. Diamonds Are Forever

Fans van deze James Bond -film zullen weten dat Diamonds Are Forever voor een groot deel in Amsterdam is opgenomen. We zijn echter gewend om James Bond in casinoscènes te zien, spelend in spellen met hoge inzet, net zoals we ze in Holland Casino aantreffen. Dit is in Diamonds Are Forever niet het geval. Wel loopt Sean Connery, die in deze film de rol van James Bond speelt, in diverse scènes langs de grachten en is bij de Magere Brug een scène opgenomen met een lichaam dat uit het water wordt gehaald. James Bond is in deze film niet alleen vanwege zijn undercoveractiviteiten als diamantsmokkelaar in Amsterdam; de Bond-girl, een rol die door Jill St. John wordt vertolkt, woont in de film aan de Reguliersgracht.

3. Hartenstraat

Voor de romantische komedie Hartenstraat is de gelijknamige straat in Amsterdam helemaal omgetoverd tot filmset. De personages in de film, gespeeld door Georgina Verbaan en Jan Kooijman, wonen en werken er. Je krijgt dus een goede indruk van het dagelijks leven in deze Amsterdamse buurt. Behalve dat het café in deze straat veel in beeld komt, zie je ook het gebouw van het filmmuseum EYE voorbijkomen.

4. Ocean’s Twelve

De bekende internationale film Ocean's Twelve is voor een deel in Amsterdam opgenomen. Naast bekende acteurs als Brad Pitt, George Clooney en Matt Demon speelt ook de Nederlandse acteur Jeroen Krabbé in deze film. De opnames vonden in verschillende delen van Amsterdam plaats, waaronder de Prinsengracht, de Kalverstraat en het Koningsplein. De straten waren tijdens de opnames lange tijd helemaal afgezet, waardoor het niemand kon ontgaan dat er een grote productie werd gefilmd.

5.The Fault in Our Stars

In The Fault in Our Stars brengt een meisje dat ongeneeslijk ziek is samen met haar vriend een bezoek aan Amsterdam. Voor dit deel van de film biedt Amsterdam een romantische achtergrond voor hun eerste kus. De film geeft een inkijkje in de bijzondere locaties van Amsterdam, zoals het American Hotel, het Rijksmuseum, de Leidsegracht en het Anne Frank Huis

6. Alles is Liefde

Voor de romantische, komische film Alles is Liefde is er veel in de avonduren gefilmd. Dat paste uiteraard in het thema, wat namelijk pakjesavond is. Het kwam echter ook goed uit, omdat veel scènes zich op drukke, publieke locaties afspeelden. Zo zijn de scènes met Carice van Houten in de Bijenkorf 's nachts opgenomen. Een andere gebruikte locatie is het Zuiderbad, waar Paul de Leeuw les in aqua-aerobics geeft. Ook de Dam is regelmatig gebruikt voor opnames; deze vonden zowel 's avonds als 's ochtends vroeg plaats.

7. Hitman’s Bodyguard

Net als Ocean's Twelve heeft ook de Hitman's Bodygard een Nederlands tintje, want Noortje Herlaar en Barry Atsma hebben allebei een bescheiden rol in deze film. Ze spelen naast bekende Amerikaanse acteurs als Samuel L. Jackson en Ryan Reynolds. Volgens het verhaal moeten beide hoofdrolspelers naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, maar onderweg komen ze ook door Amsterdam, zodat je tijdens de film kunt genieten van een achtervolging op de Reguliersgracht en een schietpartij op Roeterseiland. De oplettende kijker herkent bovendien het Museumplein en ziet dat er bij het Rijksmuseum speciaal voor de film een bloemenwinkel in het straatbeeld is verschenen.