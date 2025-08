Experts waarschuwen: dit lijkt op liefde, maar is eigenlijk controle

We kennen het allemaal: die intense aandacht, het gevoel dat je écht gezien wordt en iemand die alles van je wil weten. In het begin voelt het romantisch; alsof je in een film beland bent. Maar psychologen waarschuwen dat het niet altijd liefde . Soms is het gewoon manipulatie, vermomd als passie.

In het begin is het moeilijk te onderscheiden: iemand die continu appt, altijd wil weten waar je bent en je het liefst elke seconde bij zich houdt. Veel mensen verwarren controle met toewijding, maar echte liefde geeft ruimte, geen verstikking.

Rode vlag

Volgens experts komt dit fenomeen, dat ook wel 'love bombing' wordt genoemd, vaker voor; vooral in beginnende relaties, waarin één van de partners door onzekerheid of angst voor afwijzing controle probeert uit te oefenen. Ze willen alles weten, maar niet vanuit interesse; vanuit angst.

Wat als ze zeggen: ‘Ik doe dit omdat ik van je hou’?

Dat is precies het probleem, zeggen experts. Manipulatief gedrag wordt vaak verpakt in lieve woorden. Het is moeilijk om grenzen aan te geven als iemand zijn bezitterigheid verkoopt als liefde. Maar als je merkt dat je je schuldig voelt als je iets voor jezelf doet, dan is dat een waarschuwingssignaal.

Wanneer trek je de grens?