De onuitgesproken regels van multiplayer gaming etiquette

Online Gamen met anderen kan geweldig leuk zijn—Als team de vijand vernietigen, onmogelijke situaties overleven of gewoon rond rommelen in een chaotische sandbox. Maar net als in het echte leven, hebben multiplayer lobby’s hun eigen sociale code. Het is niet altijd uitgeschreven, maar als je genoeg gespeeld hebt, weet je wanneer iemand de code schendt.

Of je nu in een match met vreemden springt of samenkomt met je reguliere crew, deze onuitgesproken redenen zijn wat de MVP’s van de mood-killers scheidt.

Regel #1: Ben Niet Die Mic Gast

Je weet wel—harde muziek, kauwt luidt of heeft een volledige conversatie met zijn moeder in het midden van de match. Voice chat bestaat om samen te kunnen werken en dit te coördineren, niet je teamleden lastig te vallen met de soundtrack van je persoonlijke leven. Als je veel achtergrond geluiden hebt of niet van plan bent om te communiceren over de game, mute dan. Het is zo makkelijk.

En ja, spannende mic momenten kunnen hilarisch zijn, maar ze verliezen heel snel hun charme wanneer het ronde na ronde chaos is. Houdt de mic schoon of houdt stil.

Regel #2: Ken de Game Voordat je Binnenkomt

Elke multiplayer game heeft een leercurve en we starten allemaal bij het begin. Maar jezelf in ranked matches lanceren zonder de game onder de knie te hebben? Dat is als het midden in een moeilijke dans stappen zonder de choreografie geleerd te hebben.

Voordat je in competitieve play stapt, spendeer een beetje tijd in oefen matches of casual lobby’s. Kijk een YouTube tutorial. Lees een Reddit thread, wat voor je werkt. Het draait allemaal om het respecteren van de tijd en ingestoken moeite van je teamleden. Als je op zoek bent naar de volgende multiplayer obsessie, heeft Eneba een grote catalogus aan games waar je op je eigen snelheid in kan leren voordat je met de grote jongens mee gaat doen.

Regel #3: Niet Ragen—Zelfs Niet Als je Gelijk Hebt

Verliezen is niet leuk. Geschoten worden vanuit de andere kant van de map is nog erger. Maar schreeuwen tegen je teamleden (of tegenstanders) is niet alleen slecht—het verpest de sfeer voor iedereen. Niet te vermelden dat toxic gedrag de snelste manier is om stilgezet, gerapporteerd of verbannen te worden uit een squad.

In plaats van ragen, gebruik constructieve feedback. Beter nog, neem een pauze. Niemand herinnert zich die gast die 20 kills haalde, maar de hele match aan het schreeuwen was. Wat ze zich wel herinneren, is dat teamlid dat cool bleef onder hoge druk.

Regel #4: Speel je Rol, Niet Maar je K/D

Multiplayer games gaan goed op teamwerk. Dit betekent support spelen wanneer uw squad dit nodig heeft. Het betekent het veroveren van objectives, niet maar kills proberen te pakken. Het betekent het reviven van teamleden zelfs wanneer ze in het open stonden zonder reden.

Je kill/death ratio kan er dan wel goed uitzien op je stats pagina, maar spannende revives, slim spelen en onbaatzuchtig spelen is wat het team de games laat winnen —en je invite voor de volgende match.

Regel #5: GG Betekent Meer dan Je Denkt

Aan het einde van de dag betekent een simpele “GG” (good game) behoorlijk veel. Het is een teken van respect, zelfs wanneer je verliest en helemaal wanneer je verliest. Het laat zien dat je er was voor de community, niet zomaar voor het scorebord.

Een snelle “GG” in de chat kan een goede indruk achterlaten en misschien nog wel eens een nieuwe vriend of strijdpartner. Plus, laten we eerlijk zijn—het voelt gewoon goed om cool te zijn.

Ben het Teamlid dat Iedereen wil

Multiplayer gamen is een van de beste dingen die de moderne gaming ervaring teweeg heeft gebracht, maar dit werkt alleen wanneer spelers elkaar met respect behandelen. Het volgend van de onuitgesproken regels draait niet om perfect zijn of spelen. Het draait om het leuker maken van de game waar je in speelt.

En wanneer je klaar bent om in het volgende avontuur te duiken in je favoriete titels, bekijk dan digitale marktplaatsen als Eneba. Van game keys tot cosmetische items, je vindt er wat je nodig hebt—en wellicht vind je je volgende multiplayer obsessie.