Apple wil Amerikaanse uitzendrechten Formule 1, schrijft FT

CUPERTINO (ANP) - Apple voert gesprekken om de uitzendrechten van de Formule 1 in de Verenigde Staten te bemachtigen. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times woensdag gemeld. Het bedrijf daagt daarmee ESPN van Disney uit, dat momenteel de F1-races uitzendt in de VS.

Volgens FT komt de interesse van Apple na het succes van de film 'F1', met Brad Pitt in de hoofdrol. Apple produceert deze film, die sinds eind vorige maand ook in Nederlandse bioscopen draait.

FT meldt verder dat de Formule 1 nog een beslissing moet nemen over de toekomstige uitzendrechten van de races. ESPN zou de rechten ook nog kunnen behouden, aldus een ingewijde tegen de krant.