Hoe het online betaalgedrag van Nederlanders verandert in 2026

Het is geen verrassing dat contant geld
langzamerhand verleden tijd wordt en dit wordt bevestigd door diverse
onderzoeken. Nederlanders betalen het liefst met de fysieke kaart of de
smartphone, waarbij het verschil ligt bij de leeftijd. Jongeren tot 35 jaar
geven de voorkeur aan mobiel betalen, terwijl de leeftijdsgroep erboven vaker
kiest voor de fysieke betaalkaart.
Pinnen, Tikkies, iDEAL en overige moderne
betaalmethoden zijn zelfs zo populair, dat meer dan de helft van alle
Nederlanders onvoldoende cash geld in huis heeft om de wekelijkse boodschappen
te doen. In 2024 werd er voor 198 miljard euro betaald met de betaalpas of
creditcard, wat een stijging is van 15% ten opzichte van 2022 (aldus onderzoek
van de Nederlandsche Bank).
Waarom cash geld aan populariteit
verliest
Er zijn meerdere redenen waarom contant
geld minder gebruikt wordt. Bij veel winkels kun je niet eens meer contant
betalen, denk alleen al aan de zelfscanbalies bij de supermarkt. 89% van alle
Nederlanders vertrouwde dan ook in 2025 op de pinpas of creditcard, waarbij
slechts één op de drie volwassenen überhaupt contant geld bij zich draagt. De
belangrijkste reden dat cash geld verdwijnt, is het gemak. Betalen met je kaart
of smartphone is sneller, eenvoudiger en je hoeft geen dikke portemonnee meer
bij je te dragen.
Prepaid creditcards winnen aan
terrein
Hoewel cash geld dus steeds minder
gebruikt wordt voor betalingen in fysieke winkels, worden prepaid creditcards
alsmaar populairder voor online betalingen. Je kunt een prepaid online
creditcard
, zoals die van Getsby, zien als een veilige methode om te
betalen bij webshops wereldwijd. Omdat je niet rood kunt staan en je de kaart
zelf opwaardeert, kun je niet meer geld uitgeven dan erop staat en is de kans
op fraude tegelijkertijd vele malen minder groot.
De mate van overzicht die gepaard gaat
met een prepaid creditcard is een groot pluspunt onder gebruikers. Plus het
feit dat je (virtuele) prepaid kaarten binnen een paar minuten online aanvraagt
bij een officiële partij als Getsby. Je kunt de virtuele kaart meteen gebruiken,
en dit alles zonder krediettoetsing.
Opkomst van digitale goederen en
abonnementen
Een andere reden dat online
kaartbetalingen stijgen, is het gemak van creditcards voor het afnemen van
online diensten. Dit kan zowel met de traditionele als de prepaid creditcard,
voor het kopen van online games, het betalen van streaming-abonnementen en voor
het winkelen bij populaire budgetshops wereldwijd. In feite kun je de Getsby
prepaid kaart overal gebruiken waar MasterCard-betalingen geaccepteerd worden.
Consument wil het overzicht
behouden
Een keerzijde van online betalingen is
dat het overzicht snel verloren raakt, met name bij een teveel aan
betaalmethoden. Vooral jongeren hebben hier last van, aldus het onderzoek van Nibud naar betaalgedrag in 2025
.
Jonge consumenten zoeken naar een betaalmethode die voor vele doeleinden
geschikt is. Het gebruiken van een prepaid creditcard helpt om dit overzicht te
behouden, door er een specifiek budget op te zetten voor een specifiek doel.
Met name dit soort virtuele kaarten maken het eenvoudiger om het overzicht te houden
en een geldtekort te voorkomen. Uiteraard zonder het risico op rood staan of te
laat betalen, in tegenstelling tot de traditionele creditcard.