Hoe het online betaalgedrag van Nederlanders verandert in 2026

Het is geen verrassing dat contant geld langzamerhand verleden tijd wordt en dit wordt bevestigd door diverse onderzoeken. Nederlanders betalen het liefst met de fysieke kaart of de smartphone, waarbij het verschil ligt bij de leeftijd. Jongeren tot 35 jaar geven de voorkeur aan mobiel betalen, terwijl de leeftijdsgroep erboven vaker kiest voor de fysieke betaalkaart.

Pinnen, Tikkies, iDEAL en overige moderne betaalmethoden zijn zelfs zo populair, dat meer dan de helft van alle Nederlanders onvoldoende cash geld in huis heeft om de wekelijkse boodschappen te doen. In 2024 werd er voor 198 miljard euro betaald met de betaalpas of creditcard, wat een stijging is van 15% ten opzichte van 2022 (aldus onderzoek van de Nederlandsche Bank).

Waarom cash geld aan populariteit verliest

Er zijn meerdere redenen waarom contant geld minder gebruikt wordt. Bij veel winkels kun je niet eens meer contant betalen, denk alleen al aan de zelfscanbalies bij de supermarkt. 89% van alle Nederlanders vertrouwde dan ook in 2025 op de pinpas of creditcard, waarbij slechts één op de drie volwassenen überhaupt contant geld bij zich draagt. De belangrijkste reden dat cash geld verdwijnt, is het gemak. Betalen met je kaart of smartphone is sneller, eenvoudiger en je hoeft geen dikke portemonnee meer bij je te dragen.

Prepaid creditcards winnen aan terrein

Hoewel cash geld dus steeds minder gebruikt wordt voor betalingen in fysieke winkels, worden prepaid creditcards alsmaar populairder voor online betalingen. Je kunt een prepaid online creditcard zien als een veilige methode om te betalen bij webshops wereldwijd. Omdat je niet rood kunt staan en je de kaart zelf opwaardeert, kun je niet meer geld uitgeven dan erop staat en is de kans op fraude tegelijkertijd vele malen minder groot.

De mate van overzicht die gepaard gaat met een prepaid creditcard is een groot pluspunt onder gebruikers. Plus het feit dat je (virtuele) prepaid kaarten binnen een paar minuten online aanvraagt. Je kunt de virtuele kaart meteen gebruiken, en dit alles zonder krediettoetsing.

Opkomst van digitale goederen en abonnementen

Een andere reden dat online kaartbetalingen stijgen, is het gemak van creditcards voor het afnemen van online diensten. Dit kan zowel met de traditionele als de prepaid creditcard, voor het kopen van online games, het betalen van streaming-abonnementen en voor het winkelen bij populaire budgetshops wereldwijd.

