ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran ontkent raketaanvallen op Turkije en biedt onderzoek aan

Samenleving
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 15:38
anp310326128 1
ANKARA (ANP/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft tegengesproken dat zijn land raketten afvuurt op Turkije. Bewindsman Abbas Araghchi bood in een telefoongesprek met zijn Turkse ambtsgenoot Hakan Fidan aan incidenten gezamenlijk te onderzoeken.
Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten heeft de NAVO-luchtverdediging herhaaldelijk raketten neergehaald die het Turkse luchtruim waren binnengevlogen. Die kwamen volgens de Turkse autoriteiten uit buurland Iran.
Araghchi waarschuwde in het gesprek dat vijanden van zijn land aanvallen in scène kunnen zetten om Iran de schuld te geven, meldt zijn ministerie in een verklaring. Beschuldigingen dat Iran de aanvallen zelf uitvoerde, zijn volgens de minister "volledig ongegrond".
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

20190831_blp506

hamburg-wolf

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

ANP-435790507

109514744_m

Loading