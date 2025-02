Minder inbraken in Nederland, maar blijf alert, geen sleutel onder de deurmat!

Goed nieuws! In Nederland zijn er in 2024 minder woninginbraken geregistreerd dan ooit tevoren. Toch betekent dat niet dat je je huis zomaar onbeschermd moet laten. In sommige regio’s, zoals Horst aan de Maas, zien we juist een stijging van het aantal inbraken. De politie roept daarom op om waakzaam te blijven en geeft belangrijke tips om je huis beter te beveiligen.

Inbraakgolf in sommige regio’s

Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland in 2024 ongeveer 22.300 woninginbraken waren, bijna 500 minder dan het jaar ervoor. Ook in Limburg daalde het aantal inbraken van 1427 in 2023 naar 1380 in 2024. In Venray was de daling opvallend groot: van 55 inbraken in 2023 naar 27 in 2024.

Maar niet overal is de trend positief. In Horst aan de Maas is het aantal woninginbraken bijna verdubbeld, van 45 in 2023 naar 81 in 2024.

Wijkagent Marcel Deenen maakt zich zorgen over deze stijging en wil voorkomen dat de inbraaktendens zich verder uitbreidt naar omliggende dorpen en steden. Daarom deelt hij waardevolle tips waarmee je de kans op een inbraak kunt verkleinen.

Wat kun je doen om een inbraak te voorkomen?

Inbrekers kiezen meestal voor de makkelijkste route naar binnen. Hoe moeilijker je het ze maakt, hoe groter de kans dat ze jouw huis overslaan.

Wat je vooral niet moet doen:

Geen sleutels onder de deurmat of in een bloempot. Volgens Mattigo zijn dit de eerste plekken waar inbrekers kijken. Wil je toch een reservesleutel buiten bewaren? Gebruik dan een veilige sleutelkast met een code.

Ladders, containers of tuinmeubilair kunnen een handig opstapje zijn voor inbrekers. Zet ze weg na gebruik.

Laptops, tablets en sieraden op een zichtbare plek kunnen een uitnodiging zijn voor dieven.

Geen adreslabels aan je sleutelbos hangen. Als je sleutels kwijtraakt, kan een vinder meteen zien waar ze thuishoren.

Wat je wél kunt doen: