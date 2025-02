Steeds meer Nederlanders kiezen voor vakantie in eigen land

Vakantieplannen maken? Grote kans dat je een tripje binnen Nederland overweegt. Uit recent onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat 21 procent van de Nederlanders hun eerstvolgende vakantie in eigen land plant. Ondanks een groeiende interesse in verre reizen, blijft Nederland een geliefde vakantiebestemming. Vooral bungalowparken en campings, zoals Camping Ommerland, winnen aan populariteit.

Meer Nederlanders plannen een vakantie

Vakantie blijft voor veel Nederlanders een belangrijk moment in het jaar. Maar liefst 88 procent van de Nederlanders heeft al vakantieplannen voor 2025, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Wat opvalt, is dat mensen steeds bewuster kiezen waar en wanneer ze op vakantie gaan. Overvolle bestemmingen vermijden en betaalbaarheid spelen hierin een grote rol.

Drukte beïnvloedt de vakantiekeuze

Niemand zit te wachten op overvolle stranden of lange wachtrijen bij toeristische trekpleisters. Dat blijkt ook uit het onderzoek: 48 procent van de ondervraagden vermijdt bewust bepaalde bestemmingen vanwege overtoerisme. Vooral populaire steden zoals Barcelona, Venetië en delen van Spanje worden genoemd als plekken die reizigers proberen te mijden. Toch blijft Spanje nog altijd de nummer één vakantiebestemming voor Nederlanders. In plaats van deze landen compleet te skippen, kiezen veel reizigers voor alternatieve reisperiodes of minder toeristische regio’s.

Vakantieplannen en stijgende kosten

Ondanks dat een op de drie Nederlanders een groter vakantiebudget heeft dan vorig jaar, blijven stijgende prijzen een belangrijk punt van zorg. 40 procent van de Nederlanders past hun vakantiegedrag aan door te kiezen voor goedkopere accommodaties of minder vaak op reis te gaan. Dit geldt niet alleen voor Nederlanders: ook in Duitsland, een belangrijke toeristenbron voor Nederland, zegt 52 procent van de vakantiegangers hun plannen aan te passen door hogere kosten. Dit kan op termijn ook gevolgen hebben voor de Nederlandse toerismesector.

Vakantie in eigen land blijft populair

Niet iedereen kiest voor een reis naar het buitenland. Ongeveer 21 procent van de Nederlanders blijft voor hun eerstvolgende vakantie gewoon in Nederland. Vooral bungalowparken en campings winnen terrein. Maar liefst 44 procent van de binnenlandse vakantiegangers kiest voor een verblijf in een bungalowpark. Ook campings doen het goed, zeker onder gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare en gezellige vakantie.

Een goed voorbeeld van een geliefde bestemming is Camping Ommerland. Gelegen in het hart van Overijssel, biedt deze camping een perfecte mix van natuur, ontspanning en activiteiten voor het hele gezin. Van luxe safaritenten tot kampeerplekken midden in het bos, hier is voor ieder wat wils. De combinatie van een ontspannen sfeer en een breed scala aan activiteiten maakt het een populaire keuze voor wie dichtbij huis een vakantiegevoel wil ervaren.

Vakanties buiten Europa winnen terrein

Terwijl binnenlandse vakanties stabiel blijven, lijkt de interesse in reizen buiten Europa te groeien. Vooral verre bestemmingen zoals Thailand, de Verenigde Staten en Indonesië winnen aan populariteit. Dit gaat voornamelijk ten koste van vakanties binnen Europa en niet zozeer van vakanties in Nederland.

Toch blijft ons eigen land voor veel mensen een vaste keuze, niet alleen voor een korte vakantie, maar ook voor de langste vakantie van het jaar. Ongeveer 20 procent van de Nederlandse vakantiegangers brengt hun langste vakantie door in Nederland.

Of het nu gaat om een zomervakantie met het gezin of een weekendje weg, Nederland blijft een aantrekkelijke optie. De groeiende populariteit van bungalowparken en campings zoals Camping Ommerland laat zien dat veel mensen de charme van een vakantie in eigen land waarderen. Met de stijgende kosten en de behoefte om overvolle plekken te vermijden, lijkt een vakantie in Nederland een slimme en prettige keuze voor 2025.