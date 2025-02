Wat kun je beter nemen, ibuprofen of paracetamol? En werkt het ook tegen psychisch pijn?

Paracetamol en ibuprofen, bijna iedereen heeft het wel in huis, maar wat slik je het beste voor welke kwaal?

Nederlanders zijn duidelijk meer fan van paracetamol: een kwart slikt het dagelijks, maar toch ook nog 10 procent neemt iedere dag ibuprofen.

Beide middelen verminderen pijn en koorts, maar je kunt beter eerst paracetamol proberen. Ibuprofen is een iets zwaarder middel. Toch werkt het niet in alle gevallen beter. Het is vooral geschikt voor ontstekingspijn, zoals artritis of spierpijn. Ibuprofen is namelijk ook licht ontstekingsremmend.

Paracetamol remt niet ontstekingen, maar blokkeert pijnveroorzakende stoffen in het lichaam. Het werkt beter bij hoofdpijn, kiespijn en pijn na een operatie. En het mooie: het kan ook emotionele pijn verlichten, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

De bijwerkingen van ibuprofen zijn iets heviger dan die van paracetamol. Het middel kan maagproblemen veroorzaken, met in het ergste maar zeldzame geval maagzweren of -bloedingen. Ook kan het hoofdpijn verergeren als je het te veel slikt.

Paracetamol kan in hoge doses of bijvoorbeeld in combinatie met alcohol slecht zijn voor de lever en zelfs tot vergiftiging leiden.

Bron: Metro