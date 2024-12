Relatiegeschenken bedrukken: hoe pak je dat aan?

Heb je een eigen bedrijf? Dan werk je waarschijnlijk met verschillende partijen samen. Denk bijvoorbeeld aan de afnemers en leveranciers. Als je hen wilt bedanken, kun je dit doen door middel van een bedrukt relatiegeschenk. Voorzie je het geschenk van de naam van je bedrijf? Dan wordt de ontvanger altijd aan jou herinnerd als hij het product gebruikt. Als je nog niet eerder relatiegeschenken bedrukt hebt, wil je vast weten hoe je dit aanpakt. Je ontdekt het in deze tekst!

Bepaal wat je wilt geven

Voordat je over de bedrukking na kunt denken, moet je eerst bepalen welk geschenk jij je relaties wilt geven. Dit lijkt misschien makkelijk, maar uit ervaring weten we dat veel ondernemers hiermee worstelen. De voornaamste reden hiervoor is het grote aanbod relatiegeschenken. Je kunt pennen, tassen of aanstekers bedrukken, maar ook mokken en drinkflessen. Hierdoor voelt het misschien al snel alsof je zoekt naar een speld in een hooiberg. Om het jezelf makkelijker te maken, bepaal je wat je uit wilt geven voordat je aan je zoektocht begint. Kies bij voorkeur voor de prijs per relatiegeschenk. Je kunt dan filteren op de prijs, waardoor het aanbod slinkt.

Denk na over de bedrukking

Weet je inmiddels welk geschenk jij je relaties wilt geven? Dan kun je na gaan denken over de bedrukking. Stem de opdruk altijd af op de grootte van het relatiegeschenk. Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden voor een pen of aansteker minder groot zijn dan voor een tas bedrukken. Tassen zijn immers een stuk groter, waardoor er meer ruimte is voor opdruk. Je kunt hier – naast de naam en het logo van je bedrijf – meestal ook je contactgegevens op laten drukken. Misschien is er zelfs nog wel ruimte voor iets anders. Besef je alleen wel dat de kosten vaak hoger uitvallen als je voor meer bedrukking kiest.

Koop het relatiegeschenk

Als je ook nagedacht hebt over de bedrukking, wordt het tijd om het relatiegeschenk te kopen. Dit kun je doen bij een lokaal bedrijf, maar ook online. Het voordeel van online kopen is dat een partij het relatiegeschenk kan leveren én de bedrukking kan verzorgen. Hierdoor hoef je zelf niet op zoek naar een drukker om de geschenken te bedrukken. Je kiest het relatiegeschenk en levert de gewenste opdruk aan. De partij gaat vervolgens voor je aan de slag en bezorgt de producten zo snel mogelijk. Je bespaart niet alleen veel tijd en moeite door je relatiegeschenken online te kopen en bedrukken, maar ook geld.

Controleer de opdruk

Koop je relatiegeschenken bij een partij die ze ook kan bedrukken? Dan doorloop je een aantal simpele stappen om je bestelling te plaatsen. Eén van de laatste stappen is het controleren van je bestelling. Kijk hierbij niet alleen naar het product en de aantallen, maar ook naar de opdruk. Deze moet immers wel duidelijk en volledig op het relatiegeschenk komen. Veel ondernemers nemen hier alleen niet de moeite voor. Doe dit wel, want je voorkomt zo dat het relatiegeschenk niet aan je verwachtingen voldoet.