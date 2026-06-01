Steeds meer Nederlanders worden alleen oud

Nederland krijgt niet alleen meer ouderen, maar ook meer ouderen die hun laatste levensfase zonder partner in huis doorbrengen. Dat is geen tijdelijk effect, maar een ontwikkeling die al decennia zichtbaar is en nauw samenhangt met vergrijzing, langere levensduur, echtscheiding en het feit dat mensen langer zelfstandig blijven wonen.

De grootste groep alleenwonenden zijn vrouwen van 70 jaar en ouder. Vaak zijn zij alleen achtergebleven na het overlijden van hun partner, terwijl zij wél geacht worden langer zelfstandig thuis te blijven wonen

Begin 2024 woonden 3,3 miljoen Nederlanders alleen, bijna 1 op de 5 inwoners. Halverwege de vorige eeuw was dat nog veel zeldzamer: in 1960 ging het om 387 duizend mensen, ongeveer 3 procent van de bevolking. Sinds de jaren zeventig stijgt het aantal alleenwonenden vrijwel onafgebroken, eerst door veranderende relatiepatronen en echtscheidingen, later ook steeds sterker door vergrijzing.

Juist bij ouderen is dat goed zichtbaar. De grootste groep alleenwonenden bestaat uit vrouwen van 70 jaar of ouder. Volgens het CBS wonen in die categorie 613 duizend vrouwen alleen, tegenover 274 duizend mannen. Dat verschil hangt vooral samen met het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden en daardoor vaker hun partner overleven.

Dat ouderen vaker alleen wonen, betekent niet automatisch dat zij sociaal volledig geïsoleerd zijn. Het CBS wijst erop dat de cijfers gaan over geregistreerde woonsituatie: iemand kan alleen wonen en toch een partner of netwerk hebben. Tegelijk laat juist de hoge concentratie van alleenwonende 70-plussers zien dat ouder worden in Nederland steeds vaker samenvalt met het wegvallen van de partner in het dagelijks leven.

Waarom dit verder toeneemt

De stijging komt voort uit een combinatie van maatschappelijke veranderingen. Sinds de jaren zeventig werd het normaler om later of niet te trouwen, vaker te scheiden en langer zelfstandig te blijven wonen, ook na het overlijden van een partner. De overheid verwacht bovendien dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wat de zichtbaarheid van deze trend verder vergroot.

Daardoor wordt alleen oud worden niet alleen een persoonlijk verhaal, maar ook een vraagstuk voor wonen, zorg en informele hulp. Meer alleenwonende ouderen betekent meer behoefte aan toegankelijke woningen, buurtvoorzieningen en ondersteuning voor mensen die minder vanzelfsprekend op een huisgenoot of partner kunnen terugvallen.

