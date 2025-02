Sociale contacten kunnen dementie met vijf jaar uitstellen, blijkt uit onderzoek

Goed nieuws voor mensen die graag op stap gaan, spelletjes spelen of familie bezoeken: sociale activiteiten kunnen het risico op dementie aanzienlijk verlagen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Rush University in Chicago.

Het onderzoeksteam volgde bijna 2.000 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. De deelnemers werden jaarlijks getest op hun cognitieve vaardigheden en vulden vragenlijsten in over hun sociale leven. Denk hierbij aan restaurantbezoek, uitstapjes, vrijwilligerswerk en contact met vrienden en familie.

Wat bleek? Ouderen die zeer sociaal actief waren, ontwikkelden gemiddeld vijf jaar later dementie dan mensen die weinig sociale contacten hadden. Ook bleek dat regelmatig sociaal contact het risico op dementie met 38 procent verminderde. Voor milde cognitieve problemen was dit 21 procent.

Ook economisch voordelig

De sociale en economische voordelen zijn eveneens indrukwekkend. Het vijf jaar uitstellen van dementie kan leiden tot gemiddeld drie extra levensjaren. Daarnaast kan het per persoon zo'n 500.000 dollar aan zorgkosten besparen over een periode van dertig jaar.

Volgens de onderzoekers stimuleert sociaal contact belangrijke hersengebieden die betrokken zijn bij denken en geheugen. Het principe is vergelijkbaar met spieren: door ze te gebruiken blijven ze sterk. Sociale interactie zou de hersenen weerbaarder maken tegen de natuurlijke veroudering.

Meer onderzoek nodig

Het onderzoeksteam benadrukt dat meer onderzoek nodig is om te bepalen of gerichte sociale activiteiten voor ouderen kunnen helpen bij het voorkomen van cognitieve achteruitgang. De huidige resultaten suggereren in ieder geval dat investeren in sociale contacten en activiteiten een waardevol middel kan zijn in de strijd tegen dementie.

Naast de positieve effecten op dementie heeft regelmatig sociaal contact ook andere gezondheidsvoordelen. Onderzoek wijst uit dat mensen met een actief sociaal leven minder last hebben van depressie en eenzaamheid, beter slapen, een sterker immuunsysteem hebben en zelfs langer leven. Bovendien zorgen sociale activiteiten voor meer levensvreugde en een betere mentale weerbaarheid op latere leeftijd

Bron: Rush University