Zonwering in een slim huis: automatische bediening met sensoren en apps





Een slim huis is al lang niet meer alleen weggelegd voor techliefhebbers. Steeds meer huishoudens ontdekken hoe slimme technologie het dagelijks leven comfortabeler, energiezuiniger en veiliger maakt. Eén van de meest praktische toepassingen daarvan is automatische zonwering. Denk aan knikarmschermen , screens of rolgordijnen die zichzelf aansturen met behulp van sensoren en apps. Het resultaat: altijd de juiste lichtinval en temperatuur, zonder dat je er zelf omkijken naar hebt.

Hoe werkt slimme zonwering?

Slimme zonwering maakt gebruik van motoren die gekoppeld zijn aan sensoren en/of een app. Zo kan het systeem automatisch reageren op veranderingen in het weer of worden bediend met je smartphone, tablet of zelfs je stem via slimme assistenten zoals Google Home of Alexa.

Zon- en lichtsensoren meten de intensiteit van het zonlicht. Wordt het te fel, dan rolt het zonnescherm vanzelf uit.

meten de intensiteit van het zonlicht. Wordt het te fel, dan rolt het zonnescherm vanzelf uit. Windsensoren zorgen voor bescherming: zodra het te hard gaat waaien, trekt de zonwering automatisch in. Dat voorkomt schade en verlengt de levensduur van je knikarmscherm.

zorgen voor bescherming: zodra het te hard gaat waaien, trekt de zonwering automatisch in. Dat voorkomt schade en verlengt de levensduur van je knikarmscherm. App-bediening biedt je volledige controle, waar je ook bent. Even snel het zonnescherm uitrollen terwijl je nog op kantoor zit? Een paar tikken op je telefoon zijn genoeg.

Comfort en gemak

Het grootste voordeel van slimme zonwering is natuurlijk gemak. Je hoeft niet langer handmatig aan een slinger te draaien of aan de koorden van een jaloezie te trekken. Bovendien creëer je met automatische bediening altijd een aangename binnentemperatuur en de juiste lichtinval.

Bovendien kan je met app-bediening slimme scenario’s instellen. Een populair voorbeeld: gordijnen die automatisch openen als het tijd is om op te staan. Zo word je gewekt door natuurlijk daglicht in plaats van een wekker. ’s Avonds kunnen de gordijnen vanzelf sluiten, zodat je woning direct privacy en een behaaglijke sfeer krijgt.

Energie besparen met slimme zonwering

Automatische zonwering is niet alleen prettig voor je comfort, maar ook gunstig voor je energierekening. Door slim gebruik te maken van zonlicht blijft je huis in de zomer koel en hoef je minder snel de airco aan te zetten. Het resultaat: minder energieverbruik en dus lagere kosten.

Veiligheid en bescherming

Een ander vaak vergeten voordeel is veiligheid. Door de zonwering te koppelen aan een tijdschema of app, lijkt het net alsof er altijd iemand thuis is. Dat schrikt inbrekers af. Daarnaast beschermt de zonwering je interieur tegen verkleuring door fel zonlicht. Vloeren, meubels en gordijnen behouden langer hun oorspronkelijke kleur en kwaliteit.

Toekomstbestendig wonen met Solano Wonen

Met slimme zonwering investeer je in de toekomst. De systemen zijn eenvoudig uit te breiden en te koppelen aan andere smart home-toepassingen, zoals slimme verlichting of een thermostaat. Zo ontstaat een volledig geïntegreerd huis dat zichzelf aanpast aan jouw leefstijl en aan het weer.