119 doden sinds aankondiging staakt-het-vuren in Gaza

Sinds de wapenstilstand tussen Hamas en Israël afgelopen woensdag werd aangekondigd, zijn er volgens de autoriteiten in de Gazastrook 119 Palestijnen omgekomen bij bombardementen. De wapenstilstand moet zondag om 11.15 uur ingaan, liet bemiddelaar Qatar eerder weten.

Zaterdagochtend vroeg kwamen vijf mensen om het leven in een tent in het vluchtelingenkamp Al Mawasi in Gaza door een Israëlisch bombardement.

De Amerikaanse onderhandelaar Brett McGurk, vertegenwoordiger van president Joe Biden, zei tegen CNN ook te verwachten dat de wapenstilstand zondagochtend ingaat. De eerste gijzelaars, drie vrouwen, moeten zondagmiddag via het Rode Kruis aan Israël worden overgedragen, zei hij. "Ieder detail van dit akkoord ligt vast, zondag kan het in werking treden", aldus McGurk vanuit het Witte Huis tegen de zender.