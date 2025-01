Code geel om mist in groot deel van het land

DE BILT (ANP) - In een groot deel van het land is code geel van kracht door plaatselijk dichte mist. De weerswaarschuwing geldt met name in de oostelijke helft van het land. Alleen in het Waddengebied, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland geldt geen code geel.

Het KNMI waarschuwt met code geel mensen alert te zijn. De dichte mist kan volgens het weerinstituut hinder opleveren voor het verkeer. Het zicht kan minder dan 200 meter zijn. De mist, die verschillende delen van Nederland al een tijdje plaagt, is hardnekkig. "Pas in de tweede helft van zaterdagochtend lijkt de mist overal op te lossen", aldus het KNMI.