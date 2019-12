Klaas Dijkhoff zakte vorig jaar al door het ijs: De Snijtafel fileert pijnlijk slechte speech

Op het partijcongres van de VVD hield Klaas Dijkhoff vorig jaar een opvallende speech waarin hij uitlegt dat de VVD er niet voor alle Nederlanders is, maar alleen voor ‘goed volk’.

In Dijkhoffs beleving zijn VVD-stemmers ‘goed volk’ en dat zijn eigenlijk een soort weldoeners, legt de VVD’er uit: het zijn ondernemers, zo zegt hij, ‘die elke dag keihard werken om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen’ en werknemers ‘die iedere dag weer een bijdrage willen leveren aan de samenleving’.

Hun eigen bankrekening is daarbij van ondergeschikt belang, lijkt het, behalve als er belasting moet worden betaald. De VVD’er grapt: ‘Ik ben niet voor een vrijwillige belasting, want ik ken jullie een beetje, dan zou er weinig binnenkomen’. Tot zover de naastenliefde van de liberalen.

Hoe hypocriet zijn toespraak is, zeker in het licht van het wachtgeld dat hij zonder gêne opstrijkt, leggen Kasper C. Jansen en zijn gast Rosa van Gool pijnlijk duidelijk uit in De Snijtafel, een online programma van de VPRO.

Hoewel een jaartje oud, nu toch nog interessant om te kijken: