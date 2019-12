Rutte: “Als ik vandaag moet besluiten, ga ik door”

Als het aan Mark Rutte ligt, gooit hij er nog een termijn achteraan. De voorman van de liberalen én van Nederland glijdt soepeltjes door het premierschap. In Trouw vertelt hij over zijn voorbeeld Angela Merkel en zijn opvattingen over Europa. “Ik heb nog steeds geen enkele emotie bij Europa. Nul.”

Veiligheid en banen

Voor Rutte moet de overheid vooral zorgen voor veiligheid en banen. “Met veiligheid bedoel ik ook: kunnen mensen hun leven blijven leven. Met banen bedoel ik: kunnen jij, je kinderen en kleinkinderen je talenten laten zien in een baan? Daar is een sterke economie voor nodig, om onze welvaart vast te houden, terwijl Nederland erg afhankelijk is van de wereldconjunctuur. Ook de huidige problemen zijn terug te voeren op veiligheid en economie. De boeren bijvoorbeeld willen hun bedrijf kunnen doorgeven aan de volgende generatie.”

Diederik Samsom

Ondanks de grote verschillen staat de VVD’er nog steeds op goede voet met Diederik Samsom. “Met Samsom ben ik nog steeds bevriend. Zijn opvattingen staan ver weg van mij, hij is sociaal-democraat. Als persoon staat hij dichtbij me; dat je niet alleen in de politiek zit voor jezelf. We deden beiden vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld. Daarin herkenden we iets. Hij deugt echt.”

Angela Merkel

Maar zijn grote voorbeeld is de Duitse bondskanselier. “Angela Merkel is de enige collega-regeringsleider van wie ik hier een foto heb staan. Ik geloof in het algemeen niet in rolmodellen, maar zij inspireert zeker. Zoals zij Schritt für Schritt de grote hangijzers oplost. Met haar kan ik ook eens even verder praten dan alleen over het formele onderwerp dat op tafel ligt. Ook over de functie van het premierschap, waarin het soms eenzaam is.”

Turkijedeal

De Turkijedeal was voor Rutte een hoogtepunt. “Een van de mooiste momenten in mijn premierschap was toen ik maart 2016 met Merkel samen de Turkije- deal sloot, waarbij werd afgesproken dat Turkije ervoor zou zorgen dat Syrische vluchtelingen opvang kregen in de regio. Een maand eerder zaten we op het Catshuis, met de landkaart van Turkije op tafel, samen met de Turkse ambassadeur. Vanaf welke kustplaatsen vertrokken de bootjes? Was dat een haven waarop we grip hadden, omdat de AK-partij van premier Erdogan daar de burgemeester leverde, of de oppositie? Zo hebben we zitten puzzelen, om te voorkomen dat er nog meer mensen zouden verdrinken op de Egeïsche Zee. We hebben de rest van Europa overrompeld en verbijsterd met die deal. Het was heftig, verschrikkelijk dat het nodig was, maar het werkte.”

Europa

Mark Rutte lijkt de afgelopen jaren van mening te zijn veranderd als het om Europa gaat. “Die instabiele wereld waarin we nu leven, heeft bij mij inderdaad geleid tot een iets andere manier waarop ik naar Europa kijk. Pro-Europeser? Nee, nee, absoluut niet. Eerder een nieuwe manier waarop ik Europa definieer. Het is meer dan markt en munt. Europa moet een grotere rol durven spelen in de wereld, heb ik dit jaar gezegd in de Churchill-lezing in Zürich. Er zijn zo veel nieuwe onzekerheden in de wereld, dat wij met onze huifkarren in de kring moeten gaan staan. Maar dat is heel pragmatisch, hoor. Ik heb verder nog steeds geen enkele emotie bij Europa. Nul. Ik krijg niet opeens gevoelens bij de EU-vlag.”

Toekomst

Over zijn eigen toekomst is hij helder: “Als ik vandaag moet besluiten, ga ik door. Maar ik moet dat een half jaar voor de verkiezingen doen. Dan heb je een overzichtelijke periode voordat we naar de stembus mogen. Nu heb ik geen seconde twijfel, maar de VVD moet het ook nog leuk vinden, hè.”

Lees hier het hele interview.