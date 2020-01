Waarom dat vuurwerkverbod er niet zo snel komt

Een totaalverbod op vuurwerk, het hangt al jaren in de lucht, maar het komt er niet. Al worden de regels wel ieder jaar ietsje strenger.

Toch is er geen Kamermeerderheid te vinden voor een vuurwerkverbod. In november deed de Partij voor de Dieren een poging om consumentenvuurwerk te verbieden, maar het voorstel werd alleen gesteund door GroenLinks, 50Plus en SGP.

Dat heeft natuurlijk alles met de achterban van de regeringspartijen te maken. Bij met name VVD en CDA is die erg verdeeld. Uit een recente peiling van EenVandaag blijkt dat van de VVD-kiezers 49 procent voor een vuurwerkverbod is en 45 procent tegen. Bij het CDA is 48 procent voor en 42 procent tegen.

Al te uitgesproken standpunten kunnen dus zetels kosten. Vuurwerk is net als Zwarte Piet geen halszaak, maar de discussie laait ieder jaar weer hoog op.