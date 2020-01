John Bercow beschuldigd van ernstig wangedrag

De vroegere voorzitter van het Engelse Lagerhuis, John Bercow, wordt door een aantal van zijn voormalig ondergeschikten beschuldigd van ernstig wangedrag. Hij pestte hen, vernederde hen en schold hen uit. Eén van hen zegt ook een telefoon naar zijn hoofd te hebben gekregen.

De beschuldigingen zoemden al eerder rond, maar gisteren heeft de Lord die vijf jaar lang Bercows naaste medewerker was, Lord Lisvane, zich formeel bij de beschuldigers gevoegd. Hij zegt dat hij in de jaren onder Bercow geen leven had.

De beschuldigingen kunnen er toe leiden dat Bercow niet in de adelstand wordt verheven, zoals gebruik is bij oud-voorzitters