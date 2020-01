De spiritueel adviseur van Trump wil dat ‘alle satanische zwangerschappen in een miskraam eindigen’

Donald Trump was deze week de eerste Amerikaanse president ooit, die aanwezig was bij de March for Life, de grootste anti-abortusbijeenkomst in de VS.

Trump zei daar te allen tijde ‘het ongeboren leven te beschermen’. Zijn in oktober aangestelde spiritueel adviseur Paula White-Cain denkt daar iets anders over. In een preek zei ze dat ze wenste dat alle vrouwen, die een ‘satanische zwangerschap hebben een miskraam krijgen’.

Op Twitter herhaalde ze haar statement nog eens. “In naam van Jezus bevelen we dat alle satanische zwangerschappen nu direct in een miskraam eindigen. We verklaren dat alles wat in een satanische baarmoeder groeit meteen sterft. Het zal niet in staat zijn wat voor vernietigingsplan dan ook uit te voeren,” klinkt het angstaanjagend.

De 53-jarige vrouw riep haar volgelingen ook op “om de vreemde winden die tegen onze president zijn opgezet te breken en om elke verrassing van de hekserij in het verzonnen koninkrijk te cancelen.”

Wat ze bedoelt met satanische zwangerschappen is niet helemaal duidelijk. Vindt ze werkelijk iedere zwangerschap van een niet-christelijke vrouw ‘satanisch’? Dat klinkt eng en gestoord. Ook haar andere uitspraken vallen in de categorie knettergek. Toch mag ze Trump van advies voorzien.

Presidential spiritual adviser Paula White takes authority over the marine kingdom, the animal kingdom, and all “satanic pregnancies” that seek to harm Trump or the church. pic.twitter.com/pmrJEIxCHk — Right Wing Watch (@RightWingWatch) January 24, 2020

Satanic pregnancies?



Can we PLEASE make science-based sex ed a thing asap?



The levels of stupid and mean are making my head hurt. https://t.co/I4QLxOK6Xr — Jess Phoenix 🌋 (@jessphoenix2018) January 26, 2020

Ok, now I am really confused. The lunatic White House faith advisor is calling for some at risk (satanic) pregnancies to miscarry. Does this mean they are not really pro life? What exactly is a satanic pregnancy anyway? https://t.co/5qg5MYnKxD — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) January 26, 2020