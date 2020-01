Nu hebben er al 50 Amerikaanse soldaten ‘hoofdpijn’

Drie dagen nadat Amerika de Iraanse generaal Suleimani hadden uitgeschakeld nam Iran wraak met een raketaanval op een Amerikaanse basis in Irak.

Het eerste bericht uit het Witte Huis was dat er geen gewonden waren.

Het tweede bericht – van het Pentagon – was dat er 34 gewonden waren, ze hadden als diagnose ‘traumatisch hersenletsel’.

Het derde bericht kwam van president Trump. Die hield vol dat er geen gewonden waren: er hadden alleen 34 soldaten hoofdpijn.

Vandaag is er een vierde bericht: het aantal soldaten met ‘traumatisch hersenletsel’ is gestegen naar 50. Een deel is weer hersteld, een ander deel wordt op bases in Europa verpleegd.