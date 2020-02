‘Bloomberg wil Hillary Clinton als vice-president’

Mike Bloomberg overweegt om Hillary Clinton tot zijn running mate te maken, dat is degene die bij winst vice-president wordt. Dat zegt het vaak goedgeïnformeerde Drudge Report .

Intern onderzoek zou hebben uitgewezen dat de Bloomberg-Clinton-combinatie een bijna onverslaanbare kracht zou hebben om het tegen Trump op te nemen in de race voor het Witte Huis.

Voormalig burgemeester en democratisch kandidaat van New York, Bloomberg, zou overwegen zijn officiële woonplaats te veranderen van New York naar Colorado of Florida – waar hij ook huizen heeft – omdat het kiescollege het de Amerikaanse president en vice-president moeilijk maakt om in dezelfde staat te wonen

Bloomberg is al een paar maanden kandidaat voor de democratische nominatie. Maar hij heeft nog niet aan voorverkiezingen meegedaan, maar wel al honderden miljoenen van zijn eigen vermogen (meer dan 50 miljard) besteed om aanhang te winnen. In de peilingen rukt hij op.

En in peilingen waarin wordt gekeken welke democraat het meeste kans maakt van Trump te winnen staat Bloomberg bovenaan.