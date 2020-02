Fiscus had een geheime en illegale fraudelijst

Tot een paar dagen geleden werkte de Belastingen met een geheime lijst waarop 180.000 mensen stonden waarvan de belastingdienst dacht dat het wel eens fraudeurs konden zijn. Hun aangiftes werd met de stofkam doorgenomen. Je kon op allerlei manieren op die lijst komen. Omdat je fraudeur was, maar ook als justitie ooit naar je geïnformeerd had, zonder dat je iets misdaan had.

Trouw en RTL ontdekten deze lijst en toen de Belastingdienst in de aten had dat ze betrapt was is de lijst (deze week) ijlings afgeschaft. Het gebruik was illegaal. Het schendt de privacywetten van burgers en is een ernstige vorm van willekeur.

De dienst wist al meer dan een jaar dat de database niet deugde, blijkt uit een intern onderzoek in handen van Trouw en RTL. Maar pas na aanhoudende vragen van deze media trok de fiscus de stekker uit het systeem.

Al meer dan twintig jaar gebruikte de dienst het geheime registratiesysteem om alle ‘vermoedens’ en ‘signalen’ van fraude op te slaan. Burgers die op deze interne zwarte lijst werden opgenomen wisten daar niets van en konden zich er niet tegen verweren.