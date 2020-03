Trump poogt kansrijk Duits vaccin exclusief voor VS te krijgen

De Amerikaanse president Donald Trump probeert Duitse wetenschappers die aan een potentieel coronavaccin werken naar Amerika te lokken met veel geld om het medicijn exclusief voor de VS te hebben. WELT AM SONNTAG hoorde dat in Duitse regeringskringen.

Het gaat over het in Tübingen gevestigde bedrijf CureVac, dat samenwerkt met het Paul Ehrlich Instituut om een ​​vaccin tegen het Sars-CoV-2-virus te produceren. Het zou er goed uit zien.

Dat is ook doorgedrongen tot de regering van Trump. Die zou de wetenschappers een miljard hebben geboden om het virus exclusief voor de VS te krijgen.

De regering van Merkel probeert de actie van Trump te stoppen. Dat is eenvoudig waar het gaat om het Paul Ehrlich instituut: dat is staatseigendom. Maar CureVac is een prive-onderneming en dus in principe te koop.

Volgens Die Welt heeft de Duitse regering Curevac een financiële aanbieding gedaan om het eventuele vaccin voor Duitsland en Europa te behouden.

Dat is nog eens iets anders dan WC-papier hamsteren…

.