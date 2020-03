Het normale leven in ons land komt tot stilstand. Scholen zijn vanaf morgen dicht, café en restaurant vanaf vanavond, we moeten bij elkaar uit de buurt blijven en intussen worden steeds meer mensen besmet. Vermoedelijk zijn er nu 6000 mensen besmet en het aantal neemt toe, maar hopelijk dankzij de maatregelen langzamer, zodat de ziekenhuizen het werk aan kunnen. Dat is nu nog het geval: de IC’s zijn nog niet overvol.

Minister Bruins, die groeit in zijn rol, eindigde met een oproep: ‘Nederland, let een beetje op elkaar.’

Het aantal sterfgevallen door het nieuwe coronavirus in Nederland is zondag gestegen naar 20, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zaterdag stond het dodental nog op 12. Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 176 omhoog gegaan naar 1135. Zaterdag stond dit aantal nog op 959.

Morgen om 19.00 uur spreekt premier Rutte het volk toe.

De laatste keer dat een Nederlandse premier dat deed was in december1973, toen Den Uyl Nederland geruststelde over de oliecrisis