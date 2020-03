Goed nieuws: volgens Trump is met Pasen voorbij

Donald Trump vindt het gevaarlijke onzin dat zijn prachtige bloeiende economie is opgeofferd aan de bestrijding van een lullig virus. “Dat doen we voor griep toch ook niet?’, zegt de president vandaag. Hij heeft echter goede hoop dat de economie weer op de eerste plaats komt. Een prominente partijgenoot viel Trump bij: onze grootouders willen graag sterven als dat de economie ten goede komt.

Intussen kondige de Gouverneur van New York, Cuomo, vanmiddag aan dat zijn mensen hebben berekend dat de staat New York over drie weken (met Pasen dus)140.000 ziekenhuisbedden nodig heeft, en minstens 30.000 IC-units. Ook in Californië, Georgia, Washington State en elders breidt de epidemie zich snel uit.

Het tempo neemt wereldwijd toe.

Van 0 naar 100.000 besmette mensen: 110 dagen Van 100.000 naar 200.000 besmette mensen: 12 dagen Van 200.000 naar 300.000 besmette mensen: 3 dagen Van 300.000 naar 400.000 besmette mensen: 2 dagen

De vraag is: wat doet Trump als de ziekte niet naar hem luistert