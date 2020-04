Professor internationale politiek: “We zullen de VS de komende weken in elkaar zien zakken”

De machtsverschuiving van de VS richting China, die er allang aan zat te komen, zal versneld tot stand komen. “Tenzij Amerikaanse bedrijven als eerste met een vaccin op de markt komen”, aldus professor internationale politiek David Criekemans van de universiteit Antwerpen.

“We zullen de VS letterlijk op onze televisieschermen in elkaar zien zakken de komende weken,” zegt hij in het Vlaamse actualiteitenprogramma De Afspraak. Het wordt zichtbaar hoe weinig Amerika de afgelopen jaren in de gezondheidszorg heeft geïnvesteerd. “Dit zal gevolgen hebben voor de beeldvorming over hoe andere landen naar de VS gaan kijken.”

“Het is nog te vroeg om deze crisis geopolitiek te beoordelen”, geeft de professor toe. “Maar ik denk wel dat een aantal geopolitieke processen die al bezig waren, versneld zullen worden.” Daarmee doelt hij op de opkomst van China.