Oostenrijkers gaan als eerste lockdown afbouwen: hoe pakken ze dat aan?

Na het paasweekend gaat Oostenrijk de coronamaatregelen versoepelen. Dat maakte de regering van het land maandag bekend. Grootschalig gebruik van mondkapjes moet het virus onder controle houden.

Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) kondigde aan dat kleine winkels, bouwmarkten en tuincentra vanaf 14 april weer open mogen. Vanaf 1 mei mogen alle winkels, winkelcentra en kappers weer de deuren openen. De horeca volgt op zijn vroegst half mei.

Het algemene advies om zoveel mogelijk binnen te blijven geldt tot eind april. Scholen blijven dicht tot half mei. Grotere evenementen zijn in elk geval tot eind juni nog niet aan de orde.

Volgens de bondskanselier reageerde zijn land eerder op de coronacrisis en kan het daardoor ook sneller weer de maatregelen versoepelen. Kurz adviseert mensen nog wel om met Pasen sociale contacten te vermijden en afstand te bewaren.

Mondkapjes zijn na het weekend niet alleen verplicht in supermarkten en apotheken, maar ook in kleine winkels. Het liefst wil Kurz dat iedereen in Oostenrijk voorlopig een mondkapje draagt.

Oostenrijk is het eerste land in Europa dat een versoepeling van de maatregelen officieel aankondigt, maar ook Denemarken wil de regels na Pasen verlichten en Tsjechië praat over uitzonderingen voor de handel.