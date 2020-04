Europese Commissie stelt drie voorwaarden aan versoepeling coronamaatregelen

De afgelopen weken zat vrijwel heel Europa in lockdown. Nu de uitbraak van het coronavirus over de piek heen lijkt, klinkt de roep om versoepeling van de maatregelen. In enkele landen zijn de scholen inmiddels weer open, maar de Europese Commissie pleit voor een gezamenlijke exitstrategie.

Voorzitter Ursula Von der Leyen wil stapje voor stapje de maatregelen afbouwen, liefst met steeds een maand ertussen en in overleg. “Goede buren praten met elkaar,” benadrukt ze.

Ze legt uit dat er aan drie voorwaarden moet worden voldaan, willen de maatregelen kunnen worden teruggeschroefd. Er moet ten eerste een aanzienlijke daling zijn van het aantal besmettingen. “Verder moet de bedden- en intensivecarecapaciteit in de lidstaten op orde zijn”, stelt Von der Leyen.

“De derde voorwaarde: je moet voldoende monitorcapaciteit hebben en op grote schaal kunnen testen.” Zo kunnen de gevolgen van de versoepeling nauwgezet worden gevolgd. “Maar”, stelt Von der Leyen, “er is geen uniforme aanpak. Het gaat telkens om een op maat gemaakte aanpak.”