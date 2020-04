Angela Merkel legt uit hoe het staat met de besmettingsgraad (niet zo goed als we denken)

In de huidige fase van de coronacrisis klinkt de roep om versoepeling van de lockdownmaatregelen steeds luider, maar bondskanselier Angela Merkel legt uit waarom we niet te vroeg moeten juichen. “Voorzichtigheid is in deze situatie het belangrijkst. Niet overmoed,” vertelt ze het Duitse volk.

Tijdens een persconferentie legde Merkel woensdag uit: “De curve is vlakker geworden. Dat is nog steeds nodig om het zorgsysteem niet te overbelasten. In de modellen zien we dat de besmettingsgraad nu rond de 1 zit dus 1 iemand besmet 1 ander persoon.”

“Maar,” zo gaat ze verder, “stel nu dat een besmet persoon gemiddeld 1,1 persoon aansteekt. Dan zitten we in oktober op de maximale capaciteit van de intensive care. Als de factor 1,2 is dan steken van elke vijf personen, er vier één persoon aan en eentje twee personen. In dat geval zitten we in juli aan de maximale capaciteit. Bij 1,3, al klinkt dat niet veel, bereiken we in juni al het maximum. Dat geeft aan hoe weinig speelruimte er is.”

Over de versoepeling van de maatregelen zegt ze: “De stappen die we zetten zijn erop gebaseerd dat we de besmettingsgraad kunnen meten en dat we op basis daarvan concepten voor betere bescherming ontwikkelen, zodat we de restricties kunnen versoepelen. Maar we begeven ons op dun ijs. We zitten in een fragiele situatie. Voorzichtigheid is nu het belangrijkst. Niet overmoed.”