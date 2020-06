Thierry Baudet loopt boos weg bij radio-interview

Simone Weimans, presentatrice van Met het Oog op Morgen, zou het vrijdag met Thierry Baudet hebben over de Black Lives Matter-demonstraties. De leider van Forum voor Democratie wilde echter alleen over zijn nieuwe krantje praten. De onenigheid liep zo hoog op dat Baudet boos de studio verliet.

Weimans zei met de woordvoerder van Baudet te hebben afgesproken dat het over de actualiteit zou gaan. De Forum voor Democratiekrant zou slechts de aanleiding zijn. Baudet vond het na een paar vragen welletjes. “Nu wil ik het graag hebben over het onderwerp waarom ik hier gekomen ben”, zei hij.

Maar Weimans had weinig trek om het over een krantje te hebben. “Dan kunt u nu het wonder van uw flexibiliteit laten zien”, reageerde Baudet op hautaine toon.

Maar Weimans liet zich niet de mond snoeren en stelde nog een vraag over de actualiteit. Daarop zei Baudet kort ‘Tot ziens’ en vertrok. De presentatrice gaf hem nog een sneer na door alsnog kort het krantje te noemen, waarna ze door ging met haar uitzending.

Op Twitter is Baudet inmiddels trending.

Dus Thierry Baudet was te gast bij Het Oog, En Wat Er Toen Gebeurde… pic.twitter.com/uWK46yA2cX — Lisa Konings (@LISAK0NINGS) June 12, 2020

Zou gaat dat dus met fascistische dictators (in spé): het enige ware woord is het hunne. — eppinS (@RubenSnippe) June 13, 2020

Je kunt het uittekenen hoe dit is gegaan: FVD zegt interview toe, ze bedenken dat ze gaan weglopen om een 'saneer de NPO'-actie te starten, Baudet beantwoordt geen enkele vraag van de journalist, staat op uit interview, artikeltje over het saneren van de NPO komt online. — Lisa Konings (@LISAK0NINGS) June 12, 2020

wow wat sneu. Ik snap dat je misschien graag je spul wil promoten op nationale radio maar weglopen als ze het er niet over hebben is wel sneu.

De presentatrice vind ik wel echt een geniale reactie! — Sander de zoveelste (@GSBNL) June 12, 2020