Amerika denk aan parkinson en dementie. Trending: #TrumpIsNotWell

Trump sprak de afstuderende kadetten van de militaire school West Poin toe. Na afloop ging het niet over de inhoud van zijn speech. Wel over de merkwaardige trage, slepende manier waarop hij sprak, wel over de grote moeite die hij had om – met twee handen – een slokje water uit een glas te drinken. En vooral wel over de moeite die Trump – hij wordt vandaag 74 – had om weer van het podium te komen. De hashtag #TrumpIsNotWell was snel trending. Er werd ook gespeculeerd op Parkinson en, uiteraard, dementie.

Kijk en oordeel zelf

Parkinsons is trending because of the notable difficulty Trump evidenced walking down stairs at West Point. Clearly a full neuropsychological work up is called for, and we have been calling for it for two years! #TrumpIsNotWell https://t.co/BniRXjTxfd — Duty To Warn 🔉 (@duty2warn) June 14, 2020









Om te vergelijken: een speecht van Trump in 2015 en gisteravond. Het verschil is bijzonder groot.

Compare and contrast: Trump speaking during his June 2015 campaign launch speech vs. Trump speaking at West Point today, almost exactly five years later pic.twitter.com/qDFmkNBVmj — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

Trump heeft (uiteraard op Twitter) gereageerd op het rumoer. Hij kan ons geruststellen. Dat hij zo stuntelig de loopplank af sukkelde lag niet aan hem, maar aan de loopplank