Op Italiaans strand liggen scherven en spijkers begraven om badgasten weg te jagen

Op een strand bij Ostia, in de buurt van Rome, kregen badgasten de schrik van hun leven toen ze op spijkers en glasscherven stapten. Volgens de lokale overheid heeft de maffia die begraven in het zand om toeristen te dwingen naar stranden te gaan waarvoor ze moeten betalen.

In Italië heb je gratis stranden en stranden waar je verplicht bent om een strandbed met parasol te huren voor een paar euro per uur. De maffia verdient al jaren aan de verhuur van deze plekken en wil dus niet dat mensen naar gratis stranden gaan.

De spijkers en scherven zijn dan ook geen toevallig rondslingerend afval. “We hebben tientallen roestige spijkers in het zand gevonden. Sommige zelfs op een steen bevestigd om te voorkomen dat ze in het zand vallen,” aldus lokale autoriteiten.

“Het doel is om mensen die op het zand lopen opzettelijk te verwonden”, zegt een ambtenaar in de Italiaanse krant La Repubblica. “We zijn nu in oorlog. Elke ochtend vinden we de stranden vernield door criminele bendes.”

Volgens de gemeente is het strand vorige week nog tot 20 centimeter diep schoongemaakt, maar ligt het nu alweer vol troep. De kustgemeente bij Rome heeft al veel langer last van georganiseerde misdaad. Criminelen zouden jaren geleden de politiek hebben geïnfiltreerd en oud-burgemeester van Ostia, Andrea Tassone, belandde in de cel vanwege banden met de maffia.