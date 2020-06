Obama haalt hard uit naar Trump: “Chaotische en ontwrichtende manier van regeren”

Oud-president Barack Obama heeft hard uitgehaald naar president Trump. Tijdens een virtuele campagnebijeenkomst van Democratische kandidaat Joe Biden noemde hij Trumps manier van regeren ‘chaotisch, ontwrichtend en onsympathiek’.

Ook zei Obama dat Donald Trump de Amerikaanse waarden in groot gevaar bracht. “Wat we de laatste jaren in het Witte Huis hebben gezien wat niet alleen een groot verschil in termen van beleid, maar het raakte ook aan de fundamenten van wie we zijn en wie we zouden moeten zijn,” aldus Obama.

“Er wordt gesuggereerd dat feiten niet uitmaken, dat wetenschap niet uitmaakt en dat een dodelijke ziekte fake news is,” waarmee Obama verwijst naar de opmerking van Trump in februari toen hij zei dat Covid-19 een hoax is.

“Daarmee zaait hij bewust verdeeldheid en zegt hij dat sommige Amerikanen meer de waarheid spreken dan anderen. Dat hebben we al een hele lange tijd niet gezien in het Witte Huis,” zegt de geliefde oud-president.

Maar Obama is hoopvol: “Hulp is onderweg, als we ons best doen,” zei hij nog. “Er is niemand die ik het meer toevertrouw om dit land te helen en weer op de rails te krijgen dan mijn goede vriend Joe Biden.”