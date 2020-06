Pieter Omtzigt: Eigenzinnige eenling met een grote schare fans

Minister Hugo de Jonge zal geschrokken zijn toen hij hoorde dat ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zich meldde voor de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. De eigenzinnige dossiervreter heeft fans van links tot rechts én een sterke achterban in Twente, waar hij nog altijd woont.

Luis in de pels

Omtzigt is al 17 jaar een bevlogen Kamerlid, dat door zijn wetenschappelijke inslag mening schandaal blootlegde. Zo was hij een luis in de pels als het gaat om de toekomst van pensioenen, het functioneren van Europa en de corruptie op Malta. Belangrijkste wapenfeit: Samen met Renske Leijten van de SP stelde Omtzigt het gebrek aan informatie over de toeslagenaffaire aan de kaak. Duizenden ouders werden jarenlang ten onrechte beschuldigd van fraude. Hun kinderopvangtoeslag werd stopgezet en velen kwamen in de financiële problemen. Omtzigt nam de stapels documenten door om dit mede aan te tonen.

Maar controverse is er ook: Ten tijde van het onderzoek naar de ramp met de MH17 riep de CDA’er een nepgetuige op om te liegen en zo mist te verspreiden over de toedracht van de crash, zo ontdekte het NRC. Zijn integriteit stond even ter discussie, maar de hetze waaide over.

Omtzigt bleef onverminderd populair. Werd hij door het CDA op een onverkiesbare plaats gezet dan haalde hij met een ongelooflijke hoeveelheid voorkeursstemmen toch de Kamer. Vooral vanwege zijn inhoudelijke reputatie en het vermogen om niet los te laten als er iets gebeurt wat niet deugt.

Praktische kant

De lijsttrekkerskandidaat kiest niet voor links of rechts. “Ik kies voor een praktische kant. Ik heb heel veel oog voor wat er met gewone mensen gebeurt,” zegt hij tegen RTL Nieuws. “Wij hebben teveel oog gehad voor de multinationals, de brievenbusfirma’s en te weinig voor de kinderopvangtoeslagontvanger. Daar wil ik voor opkomen. Voor een samenleving waar er ruimte is voor gezinnen, ruimte is voor mkb bedrijven, ruimte is voor verenigingen en ruimte om je te ontplooien en je lekker kunt vinden van de regering wat je vindt.”

Baudet

Heikel punt voor het CDA is een eventuele samenwerking met Baudet. Daarover is de nieuwe kandidaat-lijsttrekker helder. Volgens hem sluit Baudet zelf het CDA uit. Partijleider Baudet zei dat het CDA uit is op de vernietiging van Nederland en dat zegt genoeg, aldus Omtzigt.

Over zijn motivatie om de kar te gaan trekken bij het CDA, zegt hij: “Ik wil ervoor zorgen dat de overheid er weer voor de mensen is, en niet andersom. Daarom heb ik me bijvoorbeeld vastgebeten in de verschrikkelijke manier waarop de Belastingdienst mensen met kinderopvangtoeslag behandelde. Dat mag niet meer gebeuren.”

Ook zei hij: “Ik heb idealen over hoe we verder kunnen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren zelfstandig kunnen wonen. Hoe we binnen Europa goed kunnen samenwerken, dat iedereen zijn eigen broek ophoudt.”

Slagroom

En één ding is zeker, Omtzigt houdt vol, ook als hij de wind tegen heeft. Oud-fractievoorzitter van het CDA, Pieter van Geel, zei daar ooit over: “Pieter is net slagroom. Hoe harder je hem klopt, hoe stijver hij wordt.”

Omtzigt is een Kamerlid met een enorme staat van dienst, maar kan de eigenzinnige eenling, zoals hij ook wordt genoemd, samenwerken, besturen, polderen, zoals dat zo hoort bij de Nederlandse politiek? Geliefd is hij in ieder geval wel dus het belooft een spannende strijd te worden bij het CDA.