Trump denkt (ook) dat Joe Biden president wordt

Gisteren mocht Donald Trump hardop nadenken op Fox, bijgestaan door zijn trouwe vriend Sean Hannity.

Trump leek zich neer te leggen bij het feit dat hij vermoedelijk niet wordt herkozen.

Hij leek te voorspellen dat Joe Biden zou winnen.

‘De man kan niet uit zijn woorden komen en hij wordt jullie president, omdat er mensen zijn die niet van me houden, en ik doe alleen maar mijn werk’, zei Trump.

Instead of embracing police reform Trump makes a case for Giuliani's stop-and-frisk policies pic.twitter.com/YjdOfwlPiq — Aaron Rupar (@atrupar) June 26, 2020

Tijdens het interview klaagde Trump ook over

demonstranten,

democraten,

de media,

het rechtssysteem

testen op COVID-19

Hannity vroeg naar de prioriteiten van Trump als hij wordt herkozen.

HANNITY: Wat zijn je hoogste prioriteiten voor een tweede termijn? TRUMP: Nou, een van de dingen die echt geweldig zullen zijn, je weet dat het woord ‘ervaring’ nog steeds goed is. Ik zeg altijd dat talent belangrijker is … Ik kende niet veel mensen in Washington … Nu ken ik iedereen. Ik was 17 keer in Washington, denk ik, en ineens ben ik de president van de Verenigde Staten, je kent het verhaal, ik rijd Pennsylvania Avenue af met onze First Lady en ik zeg:’ Dit is geweldig. ‘ Maar ik kende niet veel mensen in Washington, het was niet mijn ding. Ik kwam uit Manhattan, uit New York. Nu ken ik iedereen. En ik heb geweldige mensen in de regering.