VS heeft bijna hele voorraad virus-medicijn opgekocht

De Verenigde Staten hebben de beschikbare voorraad van ebolaremmer remdesivir vrijwel helemaal opgekocht. Dat schrijft de Britse krant ‘The Guardian’. De Amerikanen zouden 500.000 dosissen aangeschaft hebben, dat is de volledige productie voor juli en 90 procent van die voor augustus en september. Voor andere landen is er de komende maanden amper no remdesivir te koop.

In de krant waarschuwt een onderzoeker van de universiteit van Liverpool voor de werkwijze van president Donald Trump. De regering is bereid om andere landen simpelweg te overbieden. “Ze hebben nu het grootste deel van de voorraad van remdesivir in handen, er is dus niets voor Europa”, aldus dokter Andrew Hill.

De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Alex Azar is trots op de aanschaf. “Trump heeft een geweldige deal gesloten. Hij zorgt ervoor dat Amerikanen toegang hebben tot het eerste medicijn tegen Covid-19”