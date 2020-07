Boze Asscher verpulvert Denk-voorman

Farid Azarkan, fractieleider van Denk, had zich er vast veel van voorgesteld. Een debat over racisme waar hij als beroepsslachtoffer alleen maar kon winnen,

Maar Lodwijk Asscher was niet vergeten hoe Denk filmpjes in elkaar knutselde waarin werd ‘aangetoond’ dat andere parlementariërs, zoals Zihni Ozdil en Kamervoorzitter Arib geen goede Turken waren, want kritisch over dictator Erdogan. Denk maakte bij Turken in Nederland en bij Turken in Turkije stemming tegen de Nederlandse politici. Als je dat soort matennaaierij op je naam hebt staan is het niet verstandig al te zeer op je borst te roffelen over je eigen raciale verdraagzaamheid. Azarkan deed dat wel. En toen gebeurde dit: