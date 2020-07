Coronabestrijding kost nu al miljarden

De teller loopt snel. Naast de gewone medische kosten gaf Nederland al miljarden uit. Nederland gaf de afgelopen maanden bijna 1,5 miljard euro uit aan mondkapjes en andere hulpmiddelen. Voor coronavaccins is 700 miljoen euro vrijgemaakt, voor tests 300 miljoen.

Het AD zet de kosten op een rijtje en die zijn indrukwekkend. De uitbreiding van de testcapaciteit kost ons land de komende maanden maximaal 300 miljoen euro. Ook zet het kabinet liefst 700 miljoen euro opzij om alle Nederlanders zo snel mogelijk aan een coronavaccin te helpen. Nederland kocht samen met Duitsland, Frankrijk en Italië al 300 miljoen vaccins in van de Brits-Zweedse farmaceut Astra Zeneca. De precieze kosten daarvan zijn niet bekend.

Over de precieze staat van de onderhandelingen over een vaccin wil de regering niets naar buiten brengen, vanwege de concurrentie